İzmir ve Antalya'da FETÖ oprasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında "örgütün emniyet teşkilatı yapılanması"na ilişkin gözaltına alınan örgüt adına faaliyet gösteren 8 sivil ile 36 emniyet mensubu, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından 31 zanlı tutuklanmaları talep edilerek, 13 zanlı da adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla nöbetçi mahkemeye gönderildi.

Mahkemeye çıkarılan 27 şüpheli, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer zanlılardan 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'ü ise salıverildi.

İzmir'in yanı sıra Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Batman, Van, Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Iğdır, Nevşehir, Antalya ve Muğla illerinde başlatılan operasyon kapsamında, çeşitli rütbelerden 39 emniyet mensubu ile "emniyet imamı" oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişiler arasında bulunan 3 polis, emniyetteki işlemlerinden sonra serbest bırakılmıştı.

Antalya'da 13 kişi tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 13'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer Emniyet Müdürlüğü ve Kemer Jandarma Garnizon Komutanlığı ekiplerince, Göynük ve Çamyuva mahalleleri ile ilçe merkezinde FETÖ/PYD üyesi olduğu öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve aralarında okul, dershane ve derneklere üye öğretmen, idareci, iş adamı ve esnafın olduğu 35 kişi gözaltına alındı. Emniyet ve jandarmada sorguları tamamlanan 25 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 13'ü, çıkarıldıkları mahkemece "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütünün faaliyetlerine yardımda bulunmak" suçlamasıyla tutuklanırken, 12 kişi serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 10 şüphelinin ise emniyetteki sorgularının devam ettiği ve daha sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.