İzmir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

İzmir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 18 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkez, İstanbul, Ankara, Antalya, Eskişehir, Ordu, Bursa ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yüzbaşı ile üsteğmen rütbesindeki bazı askerlerin yanı sıra örgütte "abi" oldukları değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
AA