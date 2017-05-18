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İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sansasyonel eylem planı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı yakalandı.

İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sansasyonel eylem planı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı yakalandı.

18 Mayıs 2017 Perşembe 09:51
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İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sansasyonel eylem planı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde sansasyonel eylem hazırlığında oldukları ve terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirtilen 9 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bu sabah İzmir merkez olmak üzere İstanbul, Erzurum ve Mardin'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilerek İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların, Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları ve zaman zaman bu bölgelere gidip geldikleri belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirDeaşSansasyonel Eylem
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