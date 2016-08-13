İzmir Kuş Cenneti yavru flamingolarla şenlendi

İZMİR

Anadolu kültürünün "allı turnası" flamingoların Tuz Gölü ile Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'nde (Gediz Deltası), mevcut doğal kuluçka adasının dalga erozyonuyla erimesi nedeniyle 2011 yılında oluşturulan ve yaklaşık 6,5 dönüm yüzölçümüyle dünyanın en büyük yapay kuluçka adası, her geçen yıl daha çok sayıda flamingo yavrusunun dünyaya gelmesini sağlıyor.

Flamingoların yuva yaparken zorluk yaşamaması için mayıs ayında başlayan kuluçka sezonu öncesi sert cisimlerden temizlenip toprağın bellenerek, flamingo çifteleri için hazır hale getirilen kuluçka adası, mayıs ayından itibaren binlerce flamingo çiftine ev sahipliği yaptı.

Yavrulamada en yüksek düzeye ulaşıldı

Kesin rakamın flamingoların diğer alanlara geçerek adayı terk etmesinin ardından yapılacak yuva sayımıyla belirleneceği kuş cennetinde, uzaktan yapılan gözlem sonucu 14-15 bin flamingo yavrusunun dünyaya geldiği hesap ediliyor.

İzmir Kuş Cenneti'nde 2011 yılı öncesi kuluçka adasının erozyon sonucu erimesinin ardından 350-400 rakamına kadar düşen yavrulama sayısı, yapay kuluçka adasının oluşturulmasının ardından her geçen yıl artarak, o tarihten itibaren bu yıl en yüksek seviyeye ulaştı.

Yavrular "kreşte" uçma eğitimi alıyor

Yaklaşık 30-32 günlük kuluçka süresinin ardından yumurtadan çıkan ve ilk günlerini tüm koloninin koruması altında anne ve baba flamingolar tarafından beslenerek geçiren yavrular, 1,5-2 aylık palazlanma döneminin ardından erişkinlik öncesi, kolonideki yetişkin bireylerle "kreş" olarak adlandırılan gruplarını oluşturdu.

"Kreşte", ada çevresindeki suda gezinen ve kendi kendine beslenmeye başlayan yavrular, bir yandan da koloniye göz kulak olan erişkinleri taklit ederek, suda koşarak hızlanma ve kanat açarak uçma eğitimi yapıyor.