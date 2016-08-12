İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde gözaltı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin (İKÇÜ) akademisyen ve çalışanlarından oluşan 40 kişiden 20'si yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan İKÇÜ akademisyen ve personeli40 kişiden 20'si yakalandı.

Ekipler tarafından şüphelilerin adreslerinde arama yapılan operasyona devam ediliyor.