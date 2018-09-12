Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92409
ALTIN
244.042
DOLAR
6.3425
STERLİN
8.2506
EURO
7.3553
Adı Üstünde: Belma Şahin
Adı Üstünde: Belma Şahin
Türkiye kamp yapıyor
Türkiye kamp yapıyor
'Nuruosmaniye'
'Nuruosmaniye'
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Hiddink'in yeni adresi Çin
Hiddink'in yeni adresi Çin

İzmir'deki kötü kokuya ilişkin eski başkanlardan değerlendirme

ANAP ve DYP'li eski belediye başkanı Burhan Özfatura: "Projede değişiklik yapılmamış olsa, bakım yapılmış olsa böyle bir koku çıkmazdı." dedi.

İzmir'deki kötü kokuya ilişkin eski başkanlardan değerlendirme

ANAP ve DYP'li eski belediye başkanı Burhan Özfatura: "Projede değişiklik yapılmamış olsa, bakım yapılmış olsa böyle bir koku çıkmazdı." dedi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:20
6 Okunma
İzmir'deki kötü kokuya ilişkin eski başkanlardan değerlendirme

İzmir'in eski büyükşehir belediye başkanları Yüksel Çakmur ve Burhan Özfatura, kentin birçok noktasında hissedilen kötü kokunun, Büyük Kanal Projesi'nin bazı bölümlerinin projeye uygun olmayan şekilde yapılmasından ve boru hatlarının temizlenmemesinden kaynaklanabileceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesine ait Çiğli Atık Su Tesisi'nin çevresinde depolanan arıtma çamurlarından ve kanalizasyon altyapısının yetersizliğinden kaynaklandığı ileri sürülen ve zaman zaman kentin büyük kısmında hissedilen kötü kokuya ilişkin tartışmalar sürüyor.

1989'da SHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek bir dönem bu görevi yürüten, sonraki yılllarda CHP'de siyasete devam eden Yüksel Çakmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'deki kötü kokunun birkaç nedeni olabileceğini belirtti.

Kentteki arıtma çalışmalarının kalbinin Çiğli'de kurulu tesisler olduğunu aktaran Çakmur, oradaki arıtma sisteminin aralıksız ve tam randımanlı çalışması gerektiğini vurguladı.

Çakmur, Çiğli'deki arıtma sisteminin sürekli ve randımanlı çalışmaması veya sistemde arıza olmasının kokuya neden olabileceğini kaydederek, sistem çalışmadığı zaman atık suların nereye aktarıldığının açıklanması gerektiğini ifade etti.

Kent geneline yayılan kötü kokunun sebebinin Büyük Kanal Projesi'nde projeye uygun olmayacak şekilde yapılmış değişiklikler de olabileceğini dile getiren Çakmur, İzmir'in tüm evsel ve endüstriyel atık sularını toplayarak arıttıktan sonra İzmir Körfezi'ne deşarj etmeyi amaçlayan projenin atıkların devasa borulardan geçerek arıtma tesisine gönderilmesi şeklinde hazırlandığına dikkati çekti.

Çakmur, projeye göre katı ve sıvı atıkların ayrı borularda arıtmaya iletildiğini aktararak, "Arıtma sistemine gidiş iki hat olarak planlanmıştı. Acaba sonra değişti mi, katı ve sıvı atık bir araya mı geliyor, Güzelbahçe-Narlıdere hattında kolaya mı kaçıldı? Büyük Kanal Projesi damar sistemi gibidir. Acaba devasa borular yerine küçük çaplı borular mı takıldı? Ana damar yerine kılcal damar bağlanamaz. Ucuza, kolaya kaçılamaz. Sonunda patlak verir. Patlak verince sızıntı olur, koku olur." ifadelerini kullandı.

Büyük Kanal Projesi'nde Dünya Bankasının denetim ve kontrolünün devreden çıkarıldığını belirten Çakmur, şöyle devam etti:

"Demokrasi denge ve denetlemedir. Bunlar kalkınca yanlışlıklar olur. Savunmaya geçmemek, yanlış neredeyse düzeltmek lazım. Yöneticilere düşen görev yanlış olduysa eleştirilere kulak vermek lazım. Büyük Kanal Projesi'nin üzerinde on yıllar çalışıldı. Projeler hazırlandı, bütün kent didik didik edildi. Hepsi bir sisteme bağlandı. Bu sistem çökertildi mi, çökertilmedi mi? O proje uygulandı mı uygulanmadı mı? Eğer bu bozulduysa bu şehre en büyük kötülük yapıldı. Eğer böyle bir şey yapıldıysa kökten tedbir almak lazım. Yürüyen sistem nerelerde değiştiyse yeniden yapılmalı."

"Tedbir yerine savunma yanlış"

Çakmur, Büyükşehir Belediyesinin kokuya ilişkin bir süre açıklama yapmaması, daha sonra da kaynağının henüz belirlenemediğini duyurmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

Sorumluluktan uzaklaşmak için yanlışı başka yerde aramak, tedbir yerine savunmaya geçmenin yanlış olacağını vurgulayan Çakmur, "Böyle bir durum olduğunda gece gündüz ekiplerle çalışmanız gerek. Sorunlardan kaçmak değil üzerine gitmek gerek." dedi.

"Boruların çapları küçültüldü"

1984'te ANAP'tan, 1994'te de DYP'den aday olup kazanarak kentte iki dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Burhan Özfatura ise kendisinin ikinci kez belediye başkanlığı yaptığı yıllarda Büyük Kanal Projesi'nin Konak-Çiğli hattının tamamlandığını belirtti.

Görevi devrettikten sonra projenin Konak-Narlıdere hattının değiştirildiğini ifade eden Özfatura, yağmur suyu ile pis su deşarjının aynı borudan yapıldığını, boruların çaplarının küçültüldüğünü, düşük kaliteli borular kullanıldığını söyledi.

Özfatura, düşük kaliteli boruların birleşme noktalarından deniz suyu aldığını, bu nedenle bir süre sonra Narlıdere arıtma sisteminin çalışmaz hale geldiğini ve atık suların denize deşarj edildiğini belirtti.

"Bakım yapılmış olsa koku çıkmazdı"

Projenin Konak-Çiğli hattının ise temizlik çalışmaları yapılmaması nedeniyle denizden gelen kum ve çakılla dolduğunu söyleyen Özfatura, şöyle devam etti:

"Orada temizlik yapmak lazım. Çiğli arıtmadaki oksijen sisteminin çok sağlıklı çalıştırılması lazım. Çalıştırılmazsa körfeze tam temizlenmemiş su deşarj olur ve koku yapar. Projede değişiklik yapılmamış olsa, bakım yapılmış olsa böyle bir koku çıkmazdı. Büyük Kanal Projesi değiştirildi tasarruf diye, ucuza mal edecek diye. Bu, sistemin ömrünü kısaltmadı, sistemi öldürdü. Sistemin tümü israf oldu."

Özfatura, kötü kokunun kentin imajına zarar verdiğini vurgulayarak uzman kişilerden oluşturulacak ekiple konuya müdahale edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 12.09.2018 17:31
Anahtar Kelimeler:
Büyük Kanal Projesiİzmirdeki Kötü KokuBurhan ÖzfaturaDYPANAP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da 57 köy ve 60 mezrada sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da 57 köy ve 60 mezrada sokağa çıkma yasağı
Giresun'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Giresun'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Pakistan'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Pakistan'ı ziyaret edecek
Yeni havalimanının adıyla ilgili açıklama
Yeni havalimanının adıyla ilgili açıklama
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı
Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı
"Bağımsız yargı hak ettiği cezayı verecek"
"Bağımsız yargı hak ettiği cezayı verecek"
İKB'den Türkiye'ye dayanışma teşekkürü
İKB'den Türkiye'ye dayanışma teşekkürü
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türkiye'ye geliyor
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türkiye'ye geliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ