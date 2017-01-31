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İzmir'deki 'askeri casusluk ve kumpas' davası soruşturmasında 7 gözaltı

İzmir'deki "askeri casusluk ve kumpas" davası soruşturmasının devamı niteliğindeki FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen ve halen görevde bulunan Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı çalışanı 17 şüpheliden 7'si gözaltına alındı

İzmir'deki 'askeri casusluk ve kumpas' davası soruşturmasında 7 gözaltı

İzmir'deki "askeri casusluk ve kumpas" davası soruşturmasının devamı niteliğindeki FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen ve halen görevde bulunan Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı çalışanı 17 şüpheliden 7'si gözaltına alındı

31 Ocak 2017 Salı 14:08
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İzmir'deki 'askeri casusluk ve kumpas' davası soruşturmasında 7 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen  Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması ile aynı zamanda İzmir'deki "askeri casusluk ve kumpas" davasının devamı niteliğindeki soruşturma kapsamında Ankara ve Adana'da operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı içerisindeki yapılanmasına yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen ve halen çalışan 17 şüpheliden aralarında eski Hazine Müsteşarlığı Hazine Müfettişler Kurulu Başkanı İ.T, hukuk müşaviri T.Y'nin de bulunduğu 7'si gözaltına alındı.

Şüphelilerin, "askeri casusluk" davasında yargılandıktan sonra beraat eden B.Ö'nün Sapanca ilçesinde bulunan çiftlik evinde ele geçirildiği öne sürülen "Pandora" adı verilen dijital materyaller içerisinde bulunan bilgi ve belgeleri, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen eskort kadınlar aracılığıyla sızdırdığı iddia edildi.

Firarı 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirOperasyonFETÖAskeri Casusluk Ve KumpasSoruşturma
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