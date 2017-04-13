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İzmir'de Yunanistan'a geçmeye çalışan 38 kişi yakalandı

Çeşme'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriye uyruklu 38 kişi yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Yunanistan'a geçmeye çalışan 38 kişi yakalandı

Çeşme'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriye uyruklu 38 kişi yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

13 Nisan 2017 Perşembe 10:58
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İzmir'de Yunanistan'a geçmeye çalışan 38 kişi yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 38 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Alman tatil köyü mevkisinde şüpheli 3 aracı durdurdu.

Araçlardaki kontrollerde yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitme hazırlığı yapan 38 Suriyeli sığınmacı ile 10 can yeleği bulundu.

Aracılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Kaçak geçişe aracılık yaptıkları iddiasıyla sürücüler E.Ç, S.C. ve U.D. gözaltına alındı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirIzmir çeşmeYunanistanYunanistana Geçmeye çalışanSuriye Uyruklu
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