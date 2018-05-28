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İzmir'de TRT aracına saldırıya soruşturma

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Menderes ilçesindeki programını takip eden TRT ekibini taşıyan araca yönelik saldırıyla ilgili Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İzmir'de TRT aracına saldırıya soruşturma

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Menderes ilçesindeki programını takip eden TRT ekibini taşıyan araca yönelik saldırıyla ilgili Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 17:10
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İzmir'de TRT aracına saldırıya soruşturma

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün ilçedeki programını takip eden TRT ekibini taşıyan araca yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca, İnce'nin Menderes ilçesindeki programını takip eden TRT ekibini taşıyan araca yönelik saldırının görüntülerinin yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada yer almasının üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olaya ilişkin kamera görüntülerininin inceleneceği, TRT çalışanlarının ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MenderesİzmirTrt
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