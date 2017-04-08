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İzmir'de terör operasyonu: 31 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de terör operasyonu: 31 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

08 Nisan 2017 Cumartesi 10:36
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İzmir'de terör operasyonu: 31 gözaltı

İzmir'de PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının "PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi"ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, bu sabah kent genelinde haklarında yakalama kararı bulunan 35 kişiye eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görevli polislerin de katıldığı operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel döküman, yasak yayınlar, 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bir zanlının evinde emniyet müdürlüğüne giriş için kullanılan ziyaretçi kartı ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) amblemi bulunan bir saat içinde, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın fotoğraflarının altında güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen terör örgütü üyelerinin fotoğraflarının bulunması dikkati çekti.

Bazı zanlıların ise sosyal medya paylaşımlarında, terör örgütünün sözde amblemi ve terörist fotoğrafları önünde ellerinde silahlarla fotoğrafları görüldü. Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Zanlıların İzmir'deki nevruz kutlamaları sırasında terör örgütünü simgeleyen afiş ve bez parçası ile terörist fotoğrafları taşıdıkları, sosyal medya aracılığıyla PKK terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgütün sözde şehir ve gençlik yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri ileri sürüldü.

AA

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İzmirPKKPKK Terör örgütüİzmirde Terör Operasyonu
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