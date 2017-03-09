İzmir'de silahlı saldırı: 1'i ağır 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Alsancak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir büfeye kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile ateş edildi.

Olay anında büfeden alışveriş yapan Ş.N. (51), büfede çalışan Ş.A. (49) ile yoldan geçen C.U. ve K.A. ise hafif şekilde yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaralılardan Ş.N. ve Ş.A'yı Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırdı. Karnından yaralanan Ş.N'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralı C.U. ve K.A. ise ekiplerce başka bir hastanede tedavi altına alındı.

Ekipler kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.