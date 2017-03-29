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İzmir'de patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Buca'daki ilk patlamada bir otomobilde bulunan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Daha sonra bir çöp konteynerinde de patlama oldu.

İzmir'de patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Buca'daki ilk patlamada bir otomobilde bulunan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Daha sonra bir çöp konteynerinde de patlama oldu.

29 Mart 2017 Çarşamba 09:52
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İzmir'de patlama: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde bir otomobilde meydana gelen patlama sonucu araçta bulunan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı. Daha sonra çevredeki bir çöp konteynerinde de patlama oldu.

Alınan bilgiye göre, Çamlıkule Mahallesi 254 Sokak'ta bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

Bu olaydan birkaç dakika sonra yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan bir çöp konteynerinde de patlama oldu.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Patlamaların nedeni araştırılıyor.

AA

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