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İzmir'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. İşe giden vatandaşlar yollardaki su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, Balçova'da iş yerlerini su basan esnaf, geciken itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

İzmir'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. İşe giden vatandaşlar yollardaki su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, Balçova'da iş yerlerini su basan esnaf, geciken itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

06 Mayıs 2018 Pazar 13:13
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İzmir'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

İZMİR - İzmir'de sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Şehrin çeşitli yerinde rögarların tıkanması sonucu da göletler meydana gelirken işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Balçova ilçesinde sel suları ve rögarın patlaması dolayısıyla iki iş yerini su bastı. İş yeri sahibi Serhat Tunca, yetkilileri defalarca aradıklarını belirterek, "1,5 saattir itfaiye bekliyoruz. Kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Rögarlar patladı. Mağduruz, dükkan 3-4 gün kapalı olacak. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." dedi.

Kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışan esnaf daha sonra gelen itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

Ahmet Sagun isimli vatandaş, rögarların tıkandığını, etrafı pis su ve koku kapladığını ifade ederek, "Bu manzarayı seyretmek istemiyoruz. Rezalet resmen." diye konuştu.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, İzmir'de zaman zaman etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışın yarına akşama kadar süreceğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirYağışÖnce Vatan Gazetesi
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