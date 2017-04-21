İzmir'de izinsiz gösterilere katılan 25 kişi adliyede

İzmir'de halk oylamasının ardından 2 gün boyunca düzenlenen izinsiz gösterilerde gözaltına alınan, kaos oluşturmak amacıyla bir araya geldikleri öne sürülen 25 kişi adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyadan sokağa çıkılması yönündeki çağrılar sonrası toplumda kargaşa oluşturmak amacıyla hareket ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüphelinin İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İzmir Adliyesine sevk edildi.

4'ü 'Gezi Parkı odaklı' eylemlerden gözaltına alınmış

Emniyet yetkilileri, sosyal medyadaki çağrıların ardından Bornova ilçesi Küçükpark çevresinde örgütlenen bazı şüphelilerin, seçim sonuçlarına itirazda bulunan, demokratik tepkilerini göstermek isteyen vatandaşları aralarına dahil etmeye çalıştıklarının, zanlılardan bazılarının kentte Gezi Parkı odaklı eylemlerde aktif rol oyladıklarının, E.A, E.T, A.D ve K.K'nin bu olaylar sırasında gözaltına alındıklarının tespit edildiğini belirtti.

Yetkililer, kendisini gazeteci olarak tanıtan K.K'nin, Gezi Parkı odaklı eylemler sırasında İstanbul'dan İzmir'e geldiğinin ve izinsiz gösterileri sosyal medya aracılığıyla yayarak taraftar topladığının belirlendiğini kaydetti.

Söz konusu kişilerin vatandaşlarla kamu güvenliğini sağlamaya çalışan polis ekiplerini karşı karşıya getirmeye çalıştıkları, kanunlara aykırı eylemleri geniş kitlelere yayarak gruplara olan desteği büyütme amacını güttükleri bildirildi.

Küçükpark çevresinin üniversiteye yakınlığı nedeniyle eylemler için özellikle seçildiği, "demokratik protesto" görünümüyle başlatılmaya çalışılan eylemlere halkın da destek vermesinin amaçlandığı ifade edildi.

11 gözaltı

Öte yandan, kent merkezi, Aliağa ve Menemen ilçelerinde düzenlenen operasyonda da 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi, dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.