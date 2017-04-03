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İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, görevden uzaklaştırılan 25 polis gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, görevden uzaklaştırılan 25 polis gözaltına alındı.

03 Nisan 2017 Pazartesi 09:58
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İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu

İzmir'deFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, görevden uzaklaştırılan 25 polis gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle açığa alınan ve haklarında yakalama kararı bulunan 32 emniyet mensubuyla ilgili çalışma başlattı.

Karşıyaka, Buca, Ödemiş, Dikili, Gaziemir, Tire, Torbalı, Dikili ve Bornova ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 polis gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

AA

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