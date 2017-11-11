Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108949
ALTIN
158.430
DOLAR
3.8578
STERLİN
5.0968
EURO
4.4970
"Nasıl ılımlı İslam bu"
"Nasıl ılımlı İslam bu"
Friedel teknik direktör oldu
Friedel teknik direktör oldu
ATA'M...
ATA'M...
Yunus Emre Enstitüsü’nden Brezilya'da 'Sultan Bestekar' Konseri
Yunus Emre Enstitüsü’nden Brezilya'da 'Sultan...
Formula 1'de sıradaki durak Brezilya
Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu: 47 gözaltı

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu: 47 gözaltı

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

11 Kasım 2017 Cumartesi 09:36
0 Okunma
İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu: 47 gözaltı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün deşifresine yönelik yaptığı çalışmada, kent merkezi ve 6 ilçede 86 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'ye gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'ye gidecek
FETÖ'nün 'yasa dışı dinleme' davasında 9 yakalama kararı
FETÖ'nün 'yasa dışı dinleme' davasında 9 yakalama kararı
"Nasıl ılımlı İslam bu"
"Nasıl ılımlı İslam bu"
HDP Şırnak Milletvekili Birlik, PKK'lı teröristin cenazesine katıldı
HDP Şırnak Milletvekili Birlik, PKK'lı teröristin cenazesine katıldı
Manyas Gölü semalarında sığırcık kuşlarının görsel şöleni
Manyas Gölü semalarında sığırcık kuşlarının görsel şöleni
Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Minibüsle kaçmaya çalışan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Minibüsle kaçmaya çalışan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Akıncı Üssü davasına sanık savunmalarıyla devam edildi
Akıncı Üssü davasına sanık savunmalarıyla devam edildi
Tarihi evler hem istihdama hem eğitime hizmet ediyor
Tarihi evler hem istihdama hem eğitime hizmet ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ