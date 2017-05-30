İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu: 27 gözaltı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dokuz Eylül Üniversitesine (DEÜ) yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan 38 zanlıdan 27'sini gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 7 profesör ile 5 doçent de bulunuyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.