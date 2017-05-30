Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97348
ALTIN
144.197
DOLAR
3.5500
STERLIN
4.5606
EURO
3.9667
Türkiye Kupası sahibini buluyor
Türkiye Kupası sahibini buluyor
İstanbul'da taksicilerin yüzünü güldüren karar
İstanbul'da taksicilerin yüzünü güldüren karar
İkinci YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı
İkinci YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı
Aykut Kocaman, efsaneleri yakalamak istiyor
Aykut Kocaman, efsaneleri yakalamak istiyor
'Demli çay kahve ve asitli içecekle oruç açmayın'
'Demli çay kahve ve asitli...

İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu: 27 gözaltı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu: 27 gözaltı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı.

30 Mayıs 2017 Salı 16:43
15 Okunma
İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu: 27 gözaltı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dokuz Eylül Üniversitesine (DEÜ) yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan 38 zanlıdan 27'sini gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 7 profesör ile 5 doçent de bulunuyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İHH'den Suriyeli ailelere ekmek yardımı
İHH'den Suriyeli ailelere ekmek yardımı
TUSKON iddianamesi kabul edildi
TUSKON iddianamesi kabul edildi
FETÖ'nün karargahı 'Pinhan Restaurant' davasında görevsizlik
FETÖ'nün karargahı 'Pinhan Restaurant' davasında görevsizlik
'Tuzla Piyade Okulu' iddianamesi hazır
'Tuzla Piyade Okulu' iddianamesi hazır
FETÖ'nün şirket görünümlü 'merkez üssü' iddianamede
FETÖ'nün şirket görünümlü 'merkez üssü' iddianamede
İzmir'de kuvvetli sağanağın ardından temizlik yapılıyor
İzmir'de kuvvetli sağanağın ardından temizlik yapılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ