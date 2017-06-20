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İzmir'de FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sağlık yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

İzmir'de FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sağlık yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

20 Haziran 2017 Salı 15:09
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İzmir'de FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sağlık yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentteki sağlık kuruluşlarında görev yaparken örgütle bağlantılarının tespit edilmesi üzerine Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen, aralarında bir doktor ile sağlık çalışanlarının da yer aldığı 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 13 Haziran'da düzenlenen operasyonda, anestezi uzmanı doktor M.B. meslekten ihraç edildikten sonra yerleştiği İstanbul'da gözaltına alındı. Diğer 8 zanlı ise İzmir'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla İzmir Adliyesine sevk edilen zanlılardan M.B, L.B.B, R.A, Z.I. ve S.Y. tutuklandı. 4 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KHK ile kapatılan örgüte ait vakıf ve derneklere üye oldukları belirlenen zanlıların, İzmir Kuzey ve Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı sağlık kuruluşlarında FETÖ/PDY'nin sağlık yapılanmasında görev aldıkları, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı sonrasında Bank Asyadaki hesaplarında artış görüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

AA

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