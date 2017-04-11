İzmir'de FETÖ'nün 'mesul abi'si 2 öğretmen yakalandı

İzmir merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda rütbeli 5 asker ile örgüt hiyerarşisinde bu kişilerden sorumlu "mesul abi" olarak adlandırılan 2 öğretmen gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir, Ankara, Kastamonu, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 astsubay, 2 uzman çavuş ile bu askerlerden sorumlu oldukları ileri sürülen ve örgüt hiyerarşisinde "mesul abi" olarak adlandırılan 2 öğretmen gözaltına alındı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İzmir'e getirildi.