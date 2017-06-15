İzmir'de FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon

İzmir'de düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla, meslekten ihraç edilen polislerin ve örgütte "mahrem imam" olarak adlandırılan kişilerin de olduğu 22 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten uzaklaştırılan bazı polisler ile sivil kişilerin "örgütün emniyet yapılanması içinde yer aldıkları" gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınanların arasında örgütte "mahrem imam" olarak adlandırılan kişilerin de bulunduğu öğrenildi.