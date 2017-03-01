İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada '1 dolar' savunması

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 270 sanığın yargılandığı davaya ilişkin duruşmanın öğleden önceki oturumunda Foça Batı Görev Grup Komutanlığında görevli 7 tutuksuz sanık savunma yaptı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, tutuksuz sanık TCG Bodrum gemisi seyir astsubayı Fatih D, seyir dolayısıyla çok uzun süreler evine gidemediği için yaklaşık 3-3,5 yıldır gemide ikamet ettiğini belirtti.

Fatih D, darbe girişimi günü acil toplanma ve seyre çıkma emri verildiğini vurguladı.

15 Temmuz akşamı cep telefonlarının toplatılması ve uydu sisteminin kesilmesi nedeniyle bütün iletişim kanallarının kapandığını savunan tutuksuz sanık, "Saat 23.40 civarı seyre çıktık ve bunun yaşanabilecek herhangi bir sabotaja karşı bir önlem olabileceğini düşündüm. Darbe girişimine ilişkin gelişmeleri sabah saatlerinde duyduk." dedi.

"Görev parasından geriye sadece 1 ABD doları kalmıştı"

Tutuksuz sanıklardan astsubay Ogünhan Ç. de 15 Temmuz'da izinli olduğunu iddia ederek, gelen acil toplanma planı mesajıyla birliğe doğru yola çıktığını ifade etti.

Ogünhan Ç, üzerinden çıkan 1 dolarla ilgili ise şu savunmayı yaptı:

"Deniz Astsubay okulunda okuduğum dönemde açık deniz eğitimleri kapsamında ilk kez 2013 Mayıs'ta yurt dışı görevine gönderildim. Bu nedenle bizlere görev parası mahiyetinde 47 ABD doları verildi. Ukrayna'nın Odessa kentindeki limana ziyaret sonrası elden ödenen görev parasından geriye sadece 1 ABD doları kalmıştı. İlk yurt dışı görevim olması nedeniyle bu parayı arkadaşlarıma ve kuzenlerime imzalattım. Lisede imzalatılmış gömlekten farkı yoktur. Hatıra olarak sakladım. 1 doların örgütsel bir tavır anlamına geldiğini gözaltına alındığımda öğrendim."

Tutuksuz sanıklardan İbrahim K, Ogün B, Coşkun E. ve Muhammed Esat G. de suçlamaları kabul etmedi.