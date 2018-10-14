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İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrildiği kazada aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrildiği kazada aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

14 Ekim 2018 Pazar 13:53
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İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü

İzmir'in Menderes ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İzmir yönüne ilerleyen kamyon, Menderes ilçesinde yoldan çıkarak Değirmençay'a devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. 

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Savcılık soruşturma başlattı

Bu arada, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Hastanede tedavisi süren yaralı sürücünün tedavisinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

AA

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