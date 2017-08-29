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İzmir'de DHKP-C ve MLKP'ye terör operasyonu

İzmir'de terör örgütü DHKP-C ve MLKP'nin propagandası yaptığı iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de DHKP-C ve MLKP'ye terör operasyonu

İzmir'de terör örgütü DHKP-C ve MLKP'nin propagandası yaptığı iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı.

29 Ağustos 2017 Salı 10:15
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İzmir'de DHKP-C ve MLKP'ye terör operasyonu

İzmir'de terör örgütü DHKP-C ve MLKP'nin propagandası yaptığı öne sürülen 16 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerindeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirTerör örgütü DHKP-CMLKPTerörTerör Operasyonu
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