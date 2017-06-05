İzmir'de DEAŞ operasyonunda 2 Afgan tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ adına İzmir'de eylem için keşif yapmaya geldikleri belirlenen biri Afgan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde yaptıkları uygulamada hareketlerinden şüphelendikleri iki kişinin sorgulamasını yaptı.

Sorgulama sonrası yapılan aramada Afgan uyruklu A.Z.R. ve Ö.D'nin üzerinde örgütsel doküman ele geçirildi.

Yapılan araştırmada şüphelilerin terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları ve İzmir'e örgüt adına yapılacak olan eylem için keşif yapmaya geldikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.