Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108141
ALTIN
143.662
DOLAR
3.5269
STERLİN
4.6266
EURO
4.1349
İstanbullu 'park yasağı'na uymadı
İstanbullu 'park yasağı'na uymadı
'Sicil affı' başvurusunda son gün
'Sicil affı' başvurusunda son gün
Yoldan kitap topladılar
Yoldan kitap topladılar
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat

İzmir'de bir haftada 645 kaçak göçmen yakalandı

Son bir haftada jandarma ekiplerince yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 645 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de bir haftada 645 kaçak göçmen yakalandı

Son bir haftada jandarma ekiplerince yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 645 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:26
0 Okunma
İzmir'de bir haftada 645 kaçak göçmen yakalandı

İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, deniz yoluyla Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan kaçaklarla mücadele kapsamında il genelinde 24-31 Temmuz'da 15 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 518'i Suriyeli, 58'i Afganistan, 19'u Somali, 17'si Kongo, 11'i Pakistan, 9'u Irak ve 13'ü diğer ülkelerden olmak üzere 645 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 otobüs, 4 minibüs, bir tekne, bir şişme bot ile 74 can yeleğine el konuldu.

Yakalanan yabancı uyruklular, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma ekipleri, son bir haftada yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddiasıyla 12 zanlıyı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, "örgütlü olarak göçmen kaçakçılığına aracılık etmek" suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKaçak GöçmenYabancı Uyruklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehir'de FETÖ'den emniyet mensubu 9 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de FETÖ'den emniyet mensubu 9 şüpheli yakalandı
Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı
Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı
Şemdinli'de 2 köy ve 3 mezrada sokağa çıkma yasağı
Şemdinli'de 2 köy ve 3 mezrada sokağa çıkma yasağı
TSK Instagram'da hesap açtı
TSK Instagram'da hesap açtı
Nüfus Hizmetleri Kanunu'ndaki değişiklik hukuk devletinin gereğidir
Nüfus Hizmetleri Kanunu'ndaki değişiklik hukuk devletinin gereğidir
Yenikapı'da "Büyük Kudüs Mitingi" düzenleniyor
Yenikapı'da "Büyük Kudüs Mitingi" düzenleniyor
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen: Bunlar nereden çıkıyor görmemiz gerek
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen: Bunlar nereden çıkıyor görmemiz gerek
Hakkari ve Bingöl'deki terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Hakkari ve Bingöl'deki terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Zap ve Metina'da terör hedefleri vuruldu
Zap ve Metina'da terör hedefleri vuruldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ