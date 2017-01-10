Hava sıcaklığının

mevsim normallerinin altında seyrettiği

İzmir

'de

kar yağışı

etkili oluyor.

Sabah saatlerinde karla karışık yağmur olarak görülen yağış, bir süre sonra kara döndü. Lapa lapa yağan kar, yüksek kesimlerin yanı sıra şehir merkezini de beyaz örtüyle kapladı.

İzmir'de 4 Ocak 2002'den sonra görülen en etkili kar yağışı, kentin farklı noktalarındaki Atatürk Maskı, Mevlana Anıtı gibi kentin simgelerinde güzel görüntüler oluşturdu. Bazı İzmirliler, Kordon'da az rastladıkları anları ölümsüzleştirmek için kar yağışı altında fotoğraf çektirdi.

Kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayanlar da oldu. İzmir Çevreyolu, Balçova bağlantısında trafik sıkışıklığı meydana geldi. Bazı araçların kaydığı yolda, buzlanma riski nedeniyle belediye otobüsleri yol kenarına park etti.

Balçova'dan Gaziemir'e gitmek üzere otobüse bindiğini belirten Melis Akhan, yoldaki buzlanma nedeniyle ilerleyemediklerini, bu nedenle otobüste 3 saattir beklediklerini, hiçbir ekibin yardıma gelmediğini söyledi.

Aynı güzergahı kullanan Elif Kaya da Torbalı'ya gitmek için otomobiliyle yola çıktığını ancak aracını yol kenarına park etmek zorunda kaldığını belirterek, "Otobüslerin de benim gibi beklediğini gördüm, otobüse binerek diğer yolcular gibi beklemeye başladım." dedi.

Sıcaklık mevsim normallerinin altında

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, bugün deniz seviyesinde en düşük sıcaklık 0,7 derece ölçüldü.

Kentte en yüksek hava sıcaklığının 5 derece olması beklenirken, gece sıcaklığının mevsim normallerinin 3-5, gündüz sıcaklığının da mevsim normallerinin 7-9 derece altında olduğu öğrenildi.

İzmir'de ocak ayına ait en düşük sıcaklığın 18 Ocak 1964'te sıfırın altında 6,4 derece ölçüldüğünü ifade eden yetkililer, kar kalınlığının Konak'ta 1, Adnan Menderes Havalimanında 5 santimetre olduğunu söyledi.

Yetkililer, hava sıcaklığının öğleden sonra artacağını, yağışın karla karışık yağmur olarak devam edeceğini belirterek, yüksek kesimlerde karın etkili olmaya devam edeceğini aktardı.

Akşam saatlerinde de hafif kar yağışı görülme ihtimali bulunduğunu bildiren yetkililer, yarın sabaha karşı hafif kar yağışı görülme ihtimali bulunduğuna dikkat çekti.

AA