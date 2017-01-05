İZMİR
İzmir'deki terör saldırısında, 1 polis memuru ve 1 adliye çalışanı şehit düştü. Terör saldırısı sonrası 2 terörist ölü ele geçirildi.
Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişindeki polis kontrol noktası önüne yaklaşan bomba yüklü aracın polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine araçtan inen teröristler kaçmaya çalıştı.
Teröristlerin bıraktığı araçta patlama meydana gelmesinin ardından çıkan çatışmada 2 terörist ölü ele geçirildi.
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı açıklamada, "Maalesef çıkan çatışma sonucunda bir polis memurumuzla bir mübaşirimiz şehit oldu. Yaralı 5 vatandaşımız var." dedi.
Vali Ayyıldız, "Şu ana kadar elde olan veriler, PKK olarak değerlendirilmekte. Eyleme baktığımızda ve kişilerin kimlik tespitleriyle ilgili bakıldığında böyle bir değerlendirme yapıldı." ifadesini kullandı.
Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti.
Öte yandan, Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişindeki polis kontrol noktası önündeki terör saldırısının ardından adliye çevresinde ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ayrıca bölgedeki yüksek katlı binaların tepesinde de arama yaptı.
İzmir Adliyesi yakınlarında terör saldırısı
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