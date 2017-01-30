İzinsiz salep toplamaya 40 bin lira ceza

Yozgat’ta arazideki koruma altında bulunan saleplerden izinsiz 101 kök salep soğanı toplayan kişiye 40 bin 913 lira ceza verildi.

Ali Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl mayısta Gülyayla köyü yakınlarında arazide salep toplarken Orman ve Su İşleri Müdürlüğü görevlilerince yakalandığını söyledi.

Salep toplamanın yasak olduğunu bilmediğini öne süren Çetin, bir süre önce eline ulaşan tebligatta, izinsiz salep topladığı için 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 9. ve 20. maddeleri gereğince 40 bin 913 lira para cezası uygulandığının yazılı olduğunu gördüğünü belirtti.

Çetin, "Bu rakamı ödeme imkanım yok. 4 çocuğum var. Anne ve babama da ben bakıyorum. İnşaatlarda amelelik yaparak geçimimi sağlıyorum. Bu parayı ben hayatım boyunca bir arada görmedim. Yasak olduğunu bilsem salep toplar mıyım? Kilogramı 15-20 liradan satılan salep için 40 bin lira ceza ödemek ister miyim? Ben yandım, başkası yanmasın." dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez de devletçe korum altına alınan salep soğanlarını sökenlere para cezası verildiğini ifade etti.