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İZDENİZ'deki grev sona erdi

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ AŞ'de 12 Temmuz'da başlayan grev, Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) ile belediye arasında imzalanan sözleşmeyle sona erdi.

İZDENİZ'deki grev sona erdi

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ AŞ'de 12 Temmuz'da başlayan grev, Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) ile belediye arasında imzalanan sözleşmeyle sona erdi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 14:15
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İZDENİZ'deki grev sona erdi

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ'de 12 Temmuz'da başlayan grev, Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) ile belediye arasında imzalanan sözleşmeyle sona erdi.

TDS Genel Başkanı Hasan Pekdemir, İZDENİZ Genel Müdürü Salih Aslan, belediye yetkilileri ve sendika yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZBELCOM AŞ binasında bir araya geldi. Toplantıda taraflar anlaşmaya vardı, ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Pekdemir, İzmir Büyükşehir Belediye binası önünde yaptığı açıklamada, grevin 23'üncü gününde mutlu sona ulaştıklarını söyledi.

Grev sonunda hem karada hem denizde iyileştirme aldıklarını belirten Pekdemir, şöyle konuştu:

"İZDENİZ, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne geçtiğinden dolayı deniz personeli yüzde 22 civarında net bir ücret elde etmişti. Grev sonucu buna 5-6 puan daha ilave ettik. Yevmiyeli olduğu için bazı kesimlerde yüzde 5,6 ve 7 puan artışlar oldu. Sosyal haklarda da düzenleme yapıldı. Kara personelinde ise bu rakam ek sosyal haklarla beraber yüzde 20 oldu."

Pekdemir, İZDENİZ'de asgari ücretle çalışan personelin de maaşlarının istenilen düzeye geldiğini kaydetti.

Bugün saat 15.00'ten itibaren arabalı ve yolcu taşıyan vapurların hizmet vermeye başlayacağını aktaran Pekdemir, grev süresi boyunca kendilerine destek veren İzmirlilere teşekkür etti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İZDENİZ
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