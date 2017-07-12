İZDENİZ'de grev başladı

Türkiye Denizciler Sendikası (TDS), İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ AŞ ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine, daha önce alınan grev kararını Bostanlı Vapur İskelesi'ne asarak uygulamaya koydu.

Saat 06.00'da Bostanlı Vapur İskelesi'ne gelen İZDENİZ çalışanları ve sendika yönetimi, hazırladıkları "Bu iş yerinde grev vardır" yazısını, davul zurna eşliğinde iş yerinin kapısına astı.

Vapur hatları hizmet vermedi

Grev nedeniyle vapur hatları hizmet vermedi. Grev boyunca körfezde çalışan hem yolcu hem de arabalı vapurlar İzmirlilere hizmet vermeyecek.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için iskeleye gelen vatandaşlar, grev kararını öğrenince otobüslere yöneldi.

"66 yıldır ilk kez greve gittik"

TDS Genel Başkanı Hasan Pekdemir, Bostanlı Vapur İskelesi'nde grevle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, 66 yıllık denizcilik sendikası tarihinde ilk kez grev uygulamasına gittiklerini söyledi.

Grev kararını 60 gün önce aldıklarını ve hiç bir kötü niyetlerinin olmadığını ifade eden Pekdemir, "Kötü niyetli olsak bunu bayramda da yapardık. Amacımız burada İzmir halkını sıkıntıya sokmak değil, amacımız çözüm yolu üretmek. Maalesef şu ana kadar bizim uzattığımız barış elini tutan kimse olmadı. Biz de greve gitmek zorunda kaldık." dedi.

TDS Genel Başkanı Pakdemir, grevi, anlaşmaya varıncaya kadar devam ettireceklerini de sözlerine ekledi.