Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
103779
ALTIN
140.899
DOLAR
3.5993
STERLIN
4.6304
EURO
4.1230
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet...
Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
SON DAKİKA
Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
Hatay'da PKK'lı teröristler polis uygulama noktasına saldırdı: 2 şehit
SON DAKİKA
Hatay'da PKK'lı teröristler polis uygulama...
Süper Lig'de fikstür heyecanı
SON DAKİKA
Süper Lig'de fikstür heyecanı

İZDENİZ'de grev başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ'deki grev nedeniyle vapur hatları hizmet vermedi.

İZDENİZ'de grev başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ'deki grev nedeniyle vapur hatları hizmet vermedi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:30
48 Okunma
İZDENİZ'de grev başladı

Türkiye Denizciler Sendikası (TDS), İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ AŞ ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine, daha önce alınan grev kararını Bostanlı Vapur İskelesi'ne asarak uygulamaya koydu.

Saat 06.00'da Bostanlı Vapur İskelesi'ne gelen İZDENİZ çalışanları ve sendika yönetimi, hazırladıkları "Bu iş yerinde grev vardır" yazısını, davul zurna eşliğinde iş yerinin kapısına astı.

Vapur hatları hizmet vermedi

Grev nedeniyle vapur hatları hizmet vermedi. Grev boyunca körfezde çalışan hem yolcu hem de arabalı vapurlar İzmirlilere hizmet vermeyecek.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için iskeleye gelen vatandaşlar, grev kararını öğrenince otobüslere yöneldi.

"66 yıldır ilk kez greve gittik"

TDS Genel Başkanı Hasan Pekdemir, Bostanlı Vapur İskelesi'nde grevle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, 66 yıllık denizcilik sendikası tarihinde ilk kez grev uygulamasına gittiklerini söyledi.

Grev kararını 60 gün önce aldıklarını ve hiç bir kötü niyetlerinin olmadığını ifade eden Pekdemir, "Kötü niyetli olsak bunu bayramda da yapardık. Amacımız burada İzmir halkını sıkıntıya sokmak değil, amacımız çözüm yolu üretmek. Maalesef şu ana kadar bizim uzattığımız barış elini tutan kimse olmadı. Biz de greve gitmek zorunda kaldık."  dedi.

TDS Genel Başkanı Pakdemir, grevi, anlaşmaya varıncaya kadar devam ettireceklerini de sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İZDENİZToplu İş SözleşmesiGrevBostanlı Vapur İskelesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Gaziantep gastronomide cazip turizm destinasyonu"
"Gaziantep gastronomide cazip turizm destinasyonu"
Darbe girişiminden bir yıl sonra yaralandıkları yerdeler
Darbe girişiminden bir yıl sonra yaralandıkları yerdeler
FETÖ'nün suikast timi yeniden hakim karşısına çıkıyor
FETÖ'nün suikast timi yeniden hakim karşısına çıkıyor
FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na 10 ilde operasyon
FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na 10 ilde operasyon
Mersin'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon
Mersin'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri başladı
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ