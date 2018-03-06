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İyi ki doğdun Ozan!

İyi ki doğdun Ozan Çatıkkaş...

İyi ki doğdun Ozan!

İyi ki doğdun Ozan Çatıkkaş...

06 Mart 2018 Salı 16:15
76 Okunma
İyi ki doğdun Ozan!

Yazar Şair Mustafa Çatıkkaş ve Gül Çatıkkaş'ın oğulları Ozan Çatıkkaş 18 yaşına girdi.

"18 YAŞ NE GÜZEL..."

Facebook hesabında yaptığı paylaşımda oğlu Ozan için "18 yaş ne güzel" diyen Mustafa Çatıkkaş; "6 Mart 2000, İstanbul Fatih Şehir Hastanesi, Saat: 10:30... - Mustafa Bey oğlunuz oldu... Bu cümleden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Allah tüm evlatlarımızın sağlığını, bahtını açık eylesin. İyi varsın." dedi. "Ben seni babamın beni sevmesini istediğim gibi sevdim" diyen Mustafa Çatıkkaş'ın duygusal paylaşımına yorumlar yağdı.

"Umudumsun..."

"Canım oğlum bitanem 18 yaşın kutlu olsun. Rabbim seni bizlere bağışlasın, senin varlığın beni hep mutlu etti sen benim umudumsun doğduğun ilk günkü gibi nefesimsin canımsın nice mutlu seneler annecim seni seviyorum" diyen Gül Çatıkkaş da oğlunun doğum gününü bu sözlerle kutladı.

Haber: Yağmur Tanyıldız

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 06.03.2018 16:23
Anahtar Kelimeler:
Ozan ÇatıkkaşGül ÇatıkkaşMustafa Çatıkkaş
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