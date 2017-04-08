"İyi ki bu sistem geldi' diyecekler"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, halk oylamasına ilişkin, "Türkiye'de artık, hükümet hükümetliğini 5 yıl yapacak, Meclis de kanun çıkartacak. Aynı zamanda Meclis, hükümet ile millet arasındaki o köprüyü ve diyaloğu kuracak. Bakın, gelecekte bunun karşısında olanlar diyecek ki, 'İyi ki bu sistem geldi." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, Karadeniz Vakfı tarafından İstinye İbrahim Cevahir Sosyal Tesislerinde düzenlenen "Siyaset Ekonomi Terör Kıskacında Türkiye" konulu toplantıda konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsızlık ve "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkeleri üzerine kurulduğunu vurgulayan Soylu, ülkenin en önemli gücünün birliği ve beraberliği olduğunu söyledi.

27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül'e değinen Soylu, darbelerle milletin birlik ve beraberliğine, demokrasiye zarar verilmeye çalışıldığını anımsattı.

Gündemde halk oylamasının olduğunu dile getiren Soylu, demokrasiyi iliklerine kadar hak etmiş ve bütün dünyada, demokrasi yaşayabilen ve yaşayacak tek ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

Bakan Soylu, Türkiye'nin enerji konusunda önemli stratejik noktada bulunduğunu, rahmetli Menderes'le başlayan, Özal'la devam eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tam kendisini bulan projeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Biz, Batı ile Doğu arasındaki geçişkenliğin en önemli köprüsüyüz. Biz tarihi adı İpek Yolu olan bir zenginliğin sahibiyiz. Bugün 3. havalimanını niçin yapıyoruz? Para kazanmak için mi? Hayır. Avrupa'yla, Batı ve Doğu arasındaki en önemli merkezlerinin birisinin tekrar bu Anadolu topraklarında olmasını sağlayabilmek için." diye konuştu.

Türkiye'nin mültecilere kucak açtığını ve 3 milyon Suriyeliyi misafir ettiğini anımsatarak, Avrupa'nın tarzını eleştiren Soylu, "Siz Suriye meselesinde insanlar katledilirken sadece para hesabı yaptınız. Bu net söylüyoruz, Amerikalısı, İngilizi, Almanı, ne kadar millet varsa... Biz birinci sınıf muamele yaptık." ifadesini kullandı.

"Uyuşturucu ticaretinin önemli bölümünü PKK yapıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye değinerek, son 6 ayda güvenlik güçlerinin Güneydoğu ve Doğu'nun bütün kırsalında ve dağlarında operasyonlar yaptığını hatırlattı.

Sığınaklarda silahlar ele geçirildiğine dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Biz ele geçen silahları biliyoruz. Hepsi PYD üzerinden, yeni ve teknik özelliklere sahip silahlar. Bazen fotoğrafları ve ele geçirilenleri görünce gözlerim fal taşı gibi açılıyor. 'Nasıl böyle bir transfer gerçekleştirilebilir?' diye. Türkiye'yi elden, ayaktan ve kuvvetinden kesebilmek için her şeyi gerçekleştiriyorlar. Sadece terörle mi? Aynısını uyuşturucuyla beraber yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'deki uyuşturucu ticaretinin önemli bir bölümünü PKK yapıyor. Sistem açık ve net. Doğu'dan ve Türkiye içerisinden Lice ve kırsalı başka yerlerde üretilen doğal uyuşturucuları Batı'ya transfer ediyorlar, Batı'daki kimyasal ve sentetik uyuşturucuların tamamını Türkiye'ye transfer ediyorlar. Dünyada üretilen sentetik uyuşturucuların yüzde 58 ile yüzde 60 arası Türkiye'de yakalanıyor. Bu enteresan bir şey değil mi? Bizim zihniyetimizi, çocuklarımızın bilincini perişan etmeye çalışıyorlar."

Son 6 ayda bin teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Soylu, binlerce teröristin de gözaltına alınıp tutuklandığını söyledi.

"PKK'dan kaçan çocukların mülakatlarını okuyoruz, 13-14 yaşındaki çocukların, sabilerin." diyen Soylu, şöyle konuştu:

"O 60-65 yaşındaki kan emici itler, karşılarına alıyorlar, 'sen pantolon giyeceksin, sen etek giyeceksin' diye bu çocukları taciz ediyorlar. Daha aşağı ve adi şeyler... Burada huzurunuzda anlatmak istemiyorum. Terörü musallat edenler, onları maşa olarak kullananlar, Türkiye'yi yönetilemez hale getirmek istiyor. Neden? Çünkü biz dünyanın en pahalı arazisinde oturuyoruz. Bu kadar açık ve net. Bu pahalıyı araziyi ellerine geçirmekte zorlandıkları zaman, yapabilecekleri 2. alternatif Türkiye'yi değiştirmek ve yönetimini çaresiz hale düşürebilmektir. Darbeler de bunun içindir."

Soylu, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Bütün kış boyunca bu üs bölgelerinin tamamını tarumar ettik, eksi 30, eksi 40 derecede. Şehirlerdeki bütün PKK ve KCK bağlantılarının tamamına operasyonlarımız devam ediyor. Hans ne diyecek, Alman ne diyecek, İngiliz ne diyecek? Hiç umurumuzda değil." dedi.

HDP'nin referandum için hazırlattığı şarkıya değinen Soylu, "Geçen gün HDP bir şarkı çıkarmış, 'tek devlete hayır, tek millete hayır, tek bayrağa hayır'. Hemen ilgili Vali'yi aradım; 'bu şarkı yasaklanacak' dedim. HDP'nin temsilcileri beni telefonla aradılar. 'Bu şarkıyı Türkiye'nin hiçbir yerinde çaldırmam ben kardeşim' dedim. Bu kadar basit. Bir boşluk verdiğiniz andan itibaren akbabalar bu ülkenin her tarafında türerler." ifadelerini kullandı.

"İyi ki bu sistem geldi' diyecekler"

Halk oylamasına değinen Soylu, mevcut yönetim sisteminde yaşanan sıkıntıları anlattı.

Türkiye'nin geçmişte yaşanan risklerle tekrar karşı karşıya kalmaması gerektiğini, yeni sistemde zaman kaybı yaşanmayacağını vurgulayan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Meclis'e git 5-6 saat otur. Böyle bir mesai kavramımız yok. Türkiye'de artık, hükümet hükümetliğini 5 yıl yapacak, Meclis de kanun çıkartacak. Aynı zamanda Meclis, hükümet ile millet arasındaki o köprüyü ve diyaloğu kuracak. Bakın, gelecekte bunun karşısında olanlar diyecek ki, 'İyi ki bu sistem geldi.' Dün Trabzon'da da bu örneği verdim. Bir futbol takımı maça çıkıyor, sol bekten 10. dakikada gol yiyor, 20. dakikada sol bekten ikinci golü yiyor. Seyirci mırıldanmaya başlıyor. Üçüncü, dördüncü golü de sol bekten yine yiyor. Antrenör inadından vazgeçmiyor. 50. dakikada da aynı adam üzerinden gol yeniyor. Seyirci en sonunda sahaya iner. Biz 1960'ta birinci gol, 1971'de ikinci gol, 1980'de üçüncü golü, 28 Şubat'ta dördüncü golü, 27 Nisan'da beşinci golü, Gezi olaylarında altıncı, 17-25 Aralık'ta yedinci golü, 6-7 Ekim'de sekizinci golü, 15 Temmuz'da dokuzuncu golü yedik. Artık yorulduk. Bu milleti birbirine kışkırttılar. Millet sahaya iner. Arkamıza dönüp bakıp, 'acaba bu ülkede bir başbakan asılacak mı?' diye beklerseniz, kimseye siyaset, ticaret ve yatırım yaptıramazsınız."

Konuşmasının ardından, Karadeniz Vakfı Başkanı Yusuf Cevahir ile Başkan Yardımcısı, ESMEDYA Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak tarafından Bakan Soylu'ya isminin yazılı olduğu tablo hediye edildi.