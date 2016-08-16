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İÜ, dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında

İstanbul Üniversitesi, Çin'in Şhangay'daki Jiao Tong Üniversitesinin hazırladığı, "Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi" 2015 yılı listesinde 11. kez yer aldı.

İÜ, dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında

İstanbul Üniversitesi, Çin'in Şhangay'daki Jiao Tong Üniversitesinin hazırladığı, "Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi" 2015 yılı listesinde 11. kez yer aldı.

16 Ağustos 2016 Salı 13:10
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İÜ, dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında

 İstanbul Üniversitesi (İÜ), "Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi" 2015 yılı listesine 404. sıradan girdi.

İÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yükseköğrenim alanında en etkili değerlendirme otoritelerinden biri olarak kabul edilen Çin'in Şhangay'daki Jiao Tong Üniversitesi, her yıl hazırladığı "Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi" 2015 yılı listesini açıkladı.

Listeye, Türkiye'den sadece İÜ 404. sıradan girdi. Üniversite "Dünyanın En İyi İlk 500 Üniversitesi" sıralamasına 11 yıldır giren tek Türk üniversitesi olma unvanını korudu.

Mezunların başarısına göre sıralamada 77. olan İÜ, ödül sıralamasında 158'inci, SSCI, SSC yayın sayısına göre 305'inci, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısına göre ise 348'inci oldu. Üniversite, toplam puanda 400-500 bandında yer aldı.

"Bu başarı hepimizin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, üniversitenin ulusal ve uluslararası birçok farklı sıralamada ilk sıralarda yer aldığını belirtti.

"İstanbul Üniversitesi, başarısını disiplinli, programlı ve bilim odaklı çalışmasına borçludur." değerlendirmesinde bulunan Ak, şu bilgileri verdi:

"İstanbul Üniversitesi olarak dünyada üniversite sıralamaları yapan 9 ranking kuruluşuna bilgilerimizi veriyoruz. Ranking kuruluşları farklı alanlara, farklı göstergeleri dikkate alarak bu sıralamaları yapıyorlar. Hepsi prestijli kuruluşlar. İstanbul Üniversitesi olarak hepsini dikkate alıyoruz. Takip ediyoruz. Bilimsel ve akademik çalışmalara, sosyal sorumluluk projelerine, uluslararasılaşmaya, inovatif fikirlere önem veren, birçok mezunu olan bir üniversiteyiz. İstanbul Üniversitesi, ülkemizi dünyada da en iyi şekilde temsil ediyor. Bu başarı hepimize ait. Öğretim üyelerimize özgür bir araştırma ortamı, bilimsel ve akademik çalışmalara ise tam destek verdik. Desteklemeye de devam edeceğiz." 

AA

Son Güncelleme: 16.08.2016 13:17
Anahtar Kelimeler:
Istanbul üniversitesiİÜüniversite
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