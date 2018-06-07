İtirafçı olan 5 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı

İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı gerekçesiyle 28 Mayıs'ta gözaltına alınan 8 kişi, Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcıya ifade veren bir kişi mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak salıverildi, diğerleri nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.

Sorgusu tamamlanan bir kişi hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklama kararı verilirken adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 zanlıdan 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırıldı.

Örgütün deşifre olmasına ilişkin bilgiler aktaran itirafçılardan bazılarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) FETÖ'nün mahrem yapılanması içinde yer aldıkları ve örgüt mensuplarını tespit ve teşhis ederek kripto yapılanmanın çözülmesiyle ilgili önemli bilgiler aktardığı kaydedildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele şube ekipleri, 29 Mayıs'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, ByLock kullandığı iddiasıyla 8 kişiyi gözaltına almıştı.