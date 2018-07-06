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İtirafçı, FETÖ'nün mühendis yapılanmasını anlattı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada itirafçı olup ifade veren zanlı, kapatılan Türkiye Teknik Elemanlar Vakfının örgütle bağlantılı mühendisleri devlet kurumlarına nasıl yerleştirdiğine ilişkin bilgiler verdi.

İtirafçı, FETÖ'nün mühendis yapılanmasını anlattı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada itirafçı olup ifade veren zanlı, kapatılan Türkiye Teknik Elemanlar Vakfının örgütle bağlantılı mühendisleri devlet kurumlarına nasıl yerleştirdiğine ilişkin bilgiler verdi.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:11
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İtirafçı, FETÖ'nün mühendis yapılanmasını anlattı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir şüpheli, örgütün mühendis yapılanmasını anlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve örgüte ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan itirafçı, KHK gereği kapatılan Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TÜTEV) ile ilgili önemli detayları paylaştı. İtirafçı S.K, anlattıklarıyla örgütün devlet kadrolarına nasıl mühendis yetiştirdiğini gün yüzüne çıkardı.

İtirafçı S.K, ifadesinde, FETÖ ile bağlantılı çok sayıda kişiyi fotoğraflardan da teşhis ederek, TÜTEV'de yapılan yolsuzluk ve usulsüzlüklere ilişkin cumhuriyet savcısına bilgi verdi.

Bir süre TÜTEV'in İzmir şubesinde çalıştığını beyan eden ve vakfın, örgütün mühendis yapılanması kısmıyla ilgilendiğini belirten S.K, "TÜTEV, görünürde yeni mühendis olanlara ve mühendislik fakültelerinde eğitim alan öğrencilere bilgisayar ve kişisel gelişim üzerine kurslar verirdi. Bu kursların asıl amacı, örgüt irtibatı bulunmayan veya kısmen bulunanları, örgüt evlerinde kalmamış öğrencileri örgüte kazandırmaktı." şeklindeki değerlendirmeleri paylaştı.

"FETÖ'cüler önceden bilgi veriyordu"

Devlet ve özel sektörde işe yerleştirilen mühendislerle irtibatın hiç kesilmeden devam ettiğini bildiren S.K, "TÜTEV, özellikle devlet kurumlarına mühendis alınacağı zamanlarda, kamu kurumlarında görevli örgüt mensupları önceden, o ilin mühendislerinden sorumlu abiye bilgi verirdi. Sonra da bu bilgiler doğrultusunda devlet kurumlarına örgütle irtibatlı mühendisler yerleştirilirdi. Aynı zamanda mühendislere verilen kurslardan özel sektörde çalışanlar da yararlanırdı. Bu kişileri de örgüte kazandırmak vakfın hedefleri arasında bulunmaktaydı." ifadelerini kullandı.

"Burslar, öğrencilere verilmezdi"

İtirafçı, FETÖ mensubu mühendislerin, bulundukları şehirlerin sorumlularına bağlılıklarını göstermek için düzenli şekilde sohbetlere katıldığını, burs ve himmet adı altında örgüt adına toplanan paraların yanı sıra gayriresmi olarak para verdiğini, burs paralarının öğrencilere kağıt üzerinde verilmiş gibi gösterildiğini ancak bunların hiçbir zaman verilmediğine dikkati çekti.

Burs paraları örgütün kasasına aktarılmış

Mühendislerden alınan paraların amacı dışında kullanıldığına işaret eden S.K, "Mühendislik fakültesi öğrencilerinden toplanan himmet ve burs paraları ve talebelerin isimlerinin yazılı olduğu listeler, 'mühendis ünitesi' sorumlularına getirilirdi. Bu paralar elden illegal olarak alınır, örgütün kasasına aktarılırdı. Aktarılan bu paralar, örgütün ihtiyaçları doğrultusunda kullanılırdı. Bu vakfın İzmir'de yerlerini tam olarak bilmediğim iki taşınmazı vardı." beyanında bulundu.

Mühendislerden sorumlu FETÖ abisinin, örgütün sözde Ege Bölgesi imamı ve firari olan Bekir Baz'dan talimat aldığını, kağıt üzerindeki vakıf yöneticilerinin sadece verilen talimatları yerine getirdiğine dikkati çeken S.K, TÜTEV'de görevli bir yöneticinin, mühendislerden sorumlu abiye, "Bekir abiye (Bekir Baz kastedilerek) söyleyebilirsin, verilecek her türlü göreve hazırım." tarzındaki sözleri bizzat duyduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ
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