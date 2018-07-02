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İtfaiye eri olmak için ter döküyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin boş itfaiye eri kadrosu için "dayanıklılık ve yeterlilik" sınavları başladı. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen sınavlarda adaylar, zorlu parkurlarda ter döktü.

İtfaiye eri olmak için ter döküyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin boş itfaiye eri kadrosu için "dayanıklılık ve yeterlilik" sınavları başladı. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen sınavlarda adaylar, zorlu parkurlarda ter döktü.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:03
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İtfaiye eri olmak için ter döküyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) boş itfaiye eri kadroları için "dayanıklılık ve yeterlilik" sınavları, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı. Daha önce ön müracaatı alınan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, zorlu parkurda birbirlerine karşı yarışıyor.

İstanbul İtfaiyesi'nin personel ihtiyacını karşılamak için açılan sınava 11-25 Haziran 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda 11 bin 377 ön başvuru yapıldı. Ön başvurudan sonra, süresi içinde evraklarını teslim eden, boy/kilo oranı, sürücü belgesi ve aranan diğer şartları taşıyan bin 25 aday arasından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralamasına göre 984 aday sınava katılmaya hak kazandı.

Adaylardan 53 kişiden oluşan ilk grup, bugün sınavlara alındı. Tecrübeli itfaiyecilerin hazırladığı parkurda yarışan adaylar, koşma, su sıkma, merdiven çıkma, engelleri atlama, ağırlık taşıma, barfiks ve mekik gibi çeşitli testlerden geçirildi. Parkuru rahatlıkla geçen olduğu gibi zorlanan hatta kimi zaman düşenler de oldu.

Sınavlar hakkında açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ferrah Şarman, ön başvuruda sınav hakkı elde eden adayları "dayanıklılık ve yeterlilik" testlerine tabi tuttuklarını söyledi.

Şarman, KPSS'de 60 ve üzeri puan alan, 30 yaşını geçmemiş ve C sınıfı ehliyeti olan adayların 24 gün boyunca sınavdan geçireceklerini belirterek, "26 Temmuz'a kadar 984 kişinin sınavını gerçekleştireceğiz. Bunların arasında 500 itfaiye eri seçmeye çalışıyoruz." dedi.

Şarman, "KPSS, 30 yaşı geçmemiş olmak ve C sınıf ehliyeti sahibi olmanın yanı sıra, adayların 1,67'den uzun olmaları ve boy ile kilo arasında 10 puandan fazla fark bulunmaması gerekiyor. Bu şartları taşıyanların ilk bölümü şu anda sınava giriyor. Diğerleri de aşama aşama sınavlara girecek." diye konuştu.

İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Ferman Şarman, sınavların 26 Temmuz'da sona ereceğini sözlerine ekledi.

AA

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