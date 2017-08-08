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İtfaiye Araçlarının Özellikleri

İtfaiye aracı, yangın söndürmek için donatılmış olan motorlu araçlar ve yangın söndürme aşamasında kullanılan araçlara denir.

İtfaiye Araçlarının Özellikleri

İtfaiye aracı, yangın söndürmek için donatılmış olan motorlu araçlar ve yangın söndürme aşamasında kullanılan araçlara denir.

08 Ağustos 2017 Salı 23:42
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İtfaiye Araçlarının Özellikleri

Yangını söndürmek için görevlendirilen kuruluşa da itfaiye denir. İtfaiye kurumu yangın esnasında kişilerin mal ve can güvenliğini koruma altına alır. Yangını söndüren kişiler ise itfaiyecidir. İtfaiyeci oluşan yangında meydana gelebilecek hasar ve yıkımlar için önlem almaktadır. Belediyeye bağlı olan itfaiye insanlara yardım eden önemli bir kurumdur. Doğal afet olduğu zaman yıkımlar meydana gelir, bu yıkımlar ile ilgili kurtarma çalışmalarını itfaiye yapmaktadır. Devir değiştikçe küresel ısınmadan dolayı doğal afetler artmakta ve insanların sağlığı tehlikeye girmektedir. Bu noktada itfaiye araçları devreye girerek yangının yayılması engellenmeli ve oluşabilecek zararlar için önlem alınmalıdır.

İtfaiye kurumu her şehirde önem teşkil eder. Zamanla artan yangınlar yüzünden meydana gelen hasarların önlenmesi adına çözüm üretilmiştir. İtfaiye araçları itfaiye teşkilatı için en önemli unsur olarak karşımıza çıkar. Bu araçlar olmadan önce yangınlar kova, kazma ve kürek ile söndürülmekteydi. Fakat yangınların artması ve geniş alanlara yayılması ile itfaiye aracı üretilmiştir. Kazma, kürek ve kova geniş yangınları söndürmek için yetersizdir, bu yüzden yangını söndürebilmek için itfaiye aracı mutlaka gereklidir. İtfaiye araçlarının varlığı sayesinde yangınların söndürülmesi ciddi oranda kolay bir hale gelir.

Yangın söndürme esnasında kullanılan itfaiye araçları sağlam olmalı ve kaliteli araçlar temin edilmelidir. Araçların başarılı ve başarısını kanıtlamış bir markadan temin edilmesi gerekir. Deprem, sel, yangın gibi oluşan doğal afetler için bu araçların kullanımı eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Adeta bir acil servis olan itfaiye diğer acil kuruluşlar arasında bulunan polis, hastane gibi kurumlar ile iletişim halinde olmalıdır. İtfaiye araçlarını kullanan kişilerin yeterli düzeyde bilgisi ve tecrübesi olmalıdır. İtfaiyeci olay anında panik yapmadan serin kanlı bir şekilde problem olan alana müdahale edebilmeli ve çözüm odaklı hareket etmelidir.

İnternetin sunduğu fırsatlardan yararlanarak itfaiye araçlarını inceleyebilirsiniz. Volkan itfaiye 1974 yılında İsa Tecim tarafından kurulmuştur. Firmanın amaçları arasında itfaiye aracı üretmek vardı. Amacına ulaşarak itfaiye aracı üreten firma başarısını her geçen gün sağlam bir aşamaya taşıyarak bilindik bir marka olmuştur. İnsanların yaşam hakkını koruyan ve insanlar için kaliteli çözümler üreten Volkan itfaiye dünyada bulunan itfaiyecilere tecrübeli olan bir ekiple mücadele etme donanımı sunmaktadır.

Volkan itfaiye tarafından hazırlanan volmagazine insanlara sunulmuştur. Vol dergisi itfaiyecilik temeline yer vererek entelektüel ve zengin sayfalardan oluşmaktadır. Türkiye’de 1200 noktaya ulaşan dergi kaliteli ve dikkat çekici içerikleri ile insanların beğenisini kazanmayı başarmıştır.

Volmagazine editörleri sektörde yer edinmiş, başarılı ve yetenekli bir ekipten oluşmaktadır. Dergide bulunan içeriklere ve dergideki görsellere internet aracılığı ile ulaşmanız mümkün. Doğal afetlerden bahseden ve önemli olaylara yer veren dergi güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymaktadır. Siteye girdiğinizde sitenin şık tasarımı ile karşılaşırsınız. Ana sayfada ‘’kapak konusu’’, ‘’özel dosya’’, ‘’sektör röportajları’’, ‘’geçmişin İzleri’’, ‘’Atlas’’, ‘’İz Bırakanlar’’, ‘’Haberler’’ ve ‘’Diğer Konular’’ şeklinde 8 adet kategori görürsünüz.

Volmagazine dergisinde ilginizi çeken veya size yakın olan kategorileri tıklayarak birçok deneyim veya bilgi edinebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Itfaiye AraçlarıVolmagazine
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