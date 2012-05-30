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İtalyan voleybolcu köprüden atladı

İtalya B1 Voleybol Ligi’nin şampiyon takımında oynayan voleybolcu Giulia Albini, Fatih Sultan Mehmet köprüsünden atladı.

İtalyan voleybolcu köprüden atladı

İtalya B1 Voleybol Ligi’nin şampiyon takımında oynayan voleybolcu Giulia Albini, Fatih Sultan Mehmet köprüsünden atladı.

30 Mayıs 2012 Çarşamba 09:40
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İtalyan voleybolcu köprüden atladı
İtalya B1 Voleybol Ligi’nin şampiyon takımında oynayan voleybolcu Giulia Albini, Fatih Sultan Mehmet köprüsünden atladı. 30 yaşındaki başarılı sporcu Albini’nin intiharı spor dünyasını şoke etti
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü  üzerine kiralık bir araçla gelen bir kadın, köprü korkuluklarından kendisini Boğaz’ın sularına bıraktı. Köprüye gece 01.00 sıralarında 34 HL 4887 plakalı kiralık bir otomobille saat gelen Giulia Albini, aracını park etti. Köprü koruma polisleri olay yerine gelmeden korkulukları aşan 30 yaşındaki İtalyan Giulia Albini kendini boşluğa bıraktı. Deniz polisinin yaptığı bütün aramalara rağmen genç kadının cesedi bulunamadı. Sabah saatlerinde İtalyan kadının cesedi saat 06.00 sıralarında Kandilli Akıntı Burnu’nda sahile vurdu. Köprüden intihar eden Giulia Albini’nin İtalyan bir voleybolcu olduğu ve İtalya seri B1 Voleybol Ligi’nin lider takımı Matia Ornovasso takımında forma giydiği öğrenildi. Otomobilde ve üzerinden herhangi bir belge çıkmayan İtalyan kadının neden intihar ettiği hakkında bir bilgi edinilemedi.  Olayla ilgili polis soruşturma başlatırken Giulia Albini köprüden atlayarak intihar eden ilk yabancı oldu.
Son Güncelleme: 30.05.2012 02:25
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