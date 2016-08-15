İsveç'in maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İsveç’in Ankara Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı Hedvig Klara Erika Hogg Lohm Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsveçli diplomatla, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün "Türkiye'de 15 yaşından küçük çocuklara yönelik istismara izin verildiğine" yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya ilişkin, Türkiye'nin rahatsızlığı ve duyduğu hayal kırıklığı dile getirildi.

Wallström, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de 15 yaş altı çocuklarla cinsel ilişkiyi serbest kılan karar iptal edilmeli. Çocukların, şiddete ve cinsel istismara karşı daha az değil, daha çok korumaya ihtiyacı var." ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Wallström'ün iddialarını, "Bir dışişleri bakanına yakışmayan, yalan ve yanlış bilgi üzerinden yapılmış bir açıklama" olarak değerlendirmişti.

Çocuk istismarını engelleme ve buna karşı mücadele için Türk hükümetinin son derece kararlı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "15 yaş altı çocuklara yönelik istismara verilecek cezayı artıran bir yasayı da Meclisimiz kabul etti." demişti.