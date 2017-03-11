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İstinaf ilk FETÖ kararını verdi

İstinaf Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan 4 sanığa verilen hapis cezalarını yasaya uygun bularak kesinleştirdi.

İstinaf ilk FETÖ kararını verdi

İstinaf Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan 4 sanığa verilen hapis cezalarını yasaya uygun bularak kesinleştirdi.

11 Mart 2017 Cumartesi 11:43
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İstinaf ilk FETÖ kararını verdi

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak" suçundan 4 kişiye verilen hapis cezalarını yasaya uygun bularak kesinleştirdi.

Tokat Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan sanıklar Kadir Tulum'u 3 yıl 1 ay 15 gün, Mesut Böğrek'i 1 yıl 8 ay 18 gün, Serhat Kızılkaya'yı 1 yıl 8 ay 18 gün, Şaban Top'u ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıkların avukatları, müvekkillerinin beraatine karar verilmesi talebiyle yerel mahkemenin verdiği kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Dosya üzerinden davayı karara bağlayan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, dosyada usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığını, delillerde herhangi bir eksiklik saptanmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirterek, istinaf başvurularını esastan reddetti.

Yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği kararı yasaya uygun bulan daire, cezaları kesin hükme bağladı.

Böylece istinaf mahkemesi FETÖ'ye ilişkin bir davada ilk kararını verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Samsun Bölge Adliye MahkemesiFETÖ
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