Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118251
ALTIN
162.794
DOLAR
3.8430
STERLİN
5.3196
EURO
4.7254
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İşte yenilenmiş fay haritası

"Yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritası"na göre Türkiye'de 326 tane diri fay bulunuyor. İstanbul'un merkezinde ise herhangi bir diri fay hattı yok.

İşte yenilenmiş fay haritası

"Yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritası"na göre Türkiye'de 326 tane diri fay bulunuyor. İstanbul'un merkezinde ise herhangi bir diri fay hattı yok.

19 Haziran 2012 Salı 11:52
5389 Okunma
İşte yenilenmiş fay haritası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından son teknolojik ve bilimsel yenilikler kullanılarak hazırlanan ''Yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritası''na göre Türkiye'de 326 tane diri fay olduğunu bildirdi.

Yıldız, Türkiye Diri Fay Hattı Haritası'na göre Marmara Denizi'nde olabilecek bir depremin tsunami tesiri olmayacağını, İstanbul'da yapılması planlanan 3'üncü köprü herhangi bir fay hattı üzerinde olmadığı için, burada da bir risk görülmediğini belirtti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin herhangi bir fay hattı üzerinde bulunmadığını dile getiren Yıldız, ''Santral 9 şiddetinde bir deprem olacakmış gibi dizayn edilecektir, Türkiye'nin en sağlam yapısı olacaktır'' dedi.

Taner Yıldız, ''İstanbul'un merkezinde herhangi bir diri fay hattı bulunmamaktadır'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 19.06.2012 03:52
Anahtar Kelimeler:
İşte Yenilenmiş Fay Haritası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ