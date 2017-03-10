İŞTE TÜRK MİLLETİNİN TARİHE DAMGASINI VURAN O NİTELİKLERİ…

‘’Gerçeği susturup, yer altına gömseniz bile, büyüyecektir.’’ (Emile Zola)

Gerçek olan şudur ki,

Canımızdan aziz bellediğimiz bu gazi vatan topraklarında; ay yıldızlı bayraklarımızın gölgesinde yaşamayı onur sayıp, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kimliğini gururla taşıyan her yurttaş; bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır.

Ayrımız, gayrımız yoktur. Büyük Türk Milletinin arasına nifak sokmaya, bizi, birbirimizden ayırmaya ne bugün, ne de yarın hiçbir güç muvaffak olamayacaktır.

Değerli Türk Tarihçisi, Türk Dili Araştırmacısı Sn. İsmail Hami Danişment’e göre:

.Türk Milleti namusludur ve ulvi seciyelidir. (yüksek karakterlidir) Kendisine nasıl muamele edilmesini isterse, kendisi de başkalarına öyle muamele eder. Bu hususlarda cins ve mezhep ayrımı yapmazlar

. Türkler, İslamiyet’in men ettiği sarhoşluk, kumar, düello, kibir ve azamet, cimrilik, kıskançlık, oburluk, hiddet ve şiddet, tembellik, koğuculuk (insanların arasını bozmak için laf getirip, götürmek) ve zina gibi edepsizliklerden, hayâsızlıklardan, alçaklıklardan tamamıyla uzaktırlar.

. Türkler çok yaşarlar, az hasta olurlar.

. Türkler mertlik, sözde sebat ve ahde vefa (verdiği sözde durma) gibi yüksek faziletlere (erdem, iyi ahlak, iffet) sahiptirler.

. Türk Milletinin çocukları başka ülkelerdekilere benzemezler.

. Türkler millet olarak kendilerini diğer milletlerden üstün gören bir milli gurura sahiptirler.

. Türkler âlicenaptırlar. (yüce gönüllü, cömert…)

. Türkler vakurdur (ağırbaşlı, onurlu) ama kibirli değildirler.

. Türkler kanaatkârdır, tutumludur.

. Türkler, hayırsever insanlardır.

. Türkler, hükmetmeyi severler.

. Türkler, ailesine bağlıdırlar.

(Bk. Garp Membalarına Göre Eski Türk Seciye ve Ahlakı-İsmail Hami Danişmend)

Tarih biliminin yaşayan efsanelerinden Tarih Profesörü, Sn. Tuncer Baykara ise; Türk Milletinin o kendine has niteliklerini bakın nasıl tanımlamıştır:

. Türk edepli, terbiyeli, akıllı ve temiz kalplidir, azimlidir, hoşgörülüdür, tedbir sahibidir.

. Türk Milleti, yerini yurdunu çok sever. Ondan ayrı düştüğünde orasını her zaman özler.

. Türk Milletinin fertleri sağlam yapılıdır, cesurdur, kahramandır. İyi savaşır. Türk ancak korkulması gerekenden korkar. Türkler iyi savaşçı oluşları sebebiyle, bütün Orta Çağ boyunca, dünyanın en seçkin askerlerinden sayılmışlardır.

. Türk Milleti temiz kalplidir, açık sözlü ve açık yüreklidir. Onun bazen ‘’saf’’ ve ‘’sade-dil’’ olarak ifade edilen bu 4 güzel özelliği, zamanla yadırganabilecektir de!

. Türk namusludur, güvenilir insandır.

. Türk teşkilatçıdır; dolayısıyla itaatin, emir komutanın ne olduğunu bilir. O yalnız olduğunda iyi bir önder olduğu halde, başında kendisinden daha üstün yetenekli birisi olduğunda ona severek itaat eder.

. Türk Milleti zayıf ve acizleri korur. Savaş zamanlarında korkunç bir muharip görünümünde ise de; o barış zamanlarında en sakin insandır. Bu zamanlarda gelene, gidene yemek yedirir-içirir, yardım eder.

. Türk tabiatın içinden geldiğinden, küçük yaşlarından itibaren hayat kavgasına alışmıştır. Hayatın, yaşamanın zorluklarını bilir ve onları çözmeye yatkındır.

Arap bilim adamı Cahiz’in dediğine göre:

‘’Türk, eli kolu bağlı olarak bir kuyuya atılsa, mutlaka bir çaresini bulup kurtulur.’’ Belki de bu sebepten, daha doğuştan iyi mücadeleci ve kavgacıdır.

. Türk gerçi kimi zaman rahata kavuşunca gevşer, hatta komşularının etkisinde kalır. Ama çok geçmeden kendi özelliklerine dönmesini bilir.

. Türk, çoğunlukla et yemekle birlikte sağlık bakımından bunu dengelemesini bilmiştir.

. Türk, tabiata karşı çok tahammüllüdür. Hayatın güçlüklerini güler yüzle karşılar. Türk atı da aynı zamanda çok tahammüllüdür.

. Türk, hem çoban, hem seyis, hem cambaz, hem bir baytar, hem süvaridir.

‘’Hulasa Türk başlı başına bir millettir.’’ (Bk. Türklüğün En Eski Zamanları-Prof. Dr. Tuncer Baykara)

Arap Bilim Adamı, El-Cahiz’in (Gerçek adı: Ebu Osman Amr bin Bahr el- Kinami el-Fukaimiel- Basri’dir) "Fezâil ül Etrâk" (Türklerin faziletleri ve övgüleri) isimli risalesinin Osman Fevzi Olcay tarafından yapılan serbest çevirisi olan kitapta bakınız Türkler nasıl anlatılmıştır:

"Türkler yılmaz, fakat yıldırır, korku denilen şeyi asla bilmezler. Toprağı için canını seve, seve verir; kanını seve, seve akıtır.

Eğer Türk askeri iki dağ arasında dar bir vadide veya bir köprübaşında bir kalabalık arasında sıkışacak olursa derhal atını mahmuzlar ve öte taraftan adeta bir yıldız gibi doğar.

Sarp bir geçitten geçmek icap ederse, yürümeği bırakıp dağın doruğuna yükselmeğe başlar, bir dağ keçisinin çıkmağa cesaret edemeyeceği yerlere çıkar, oradan kendisini aşağıya sarkıtır.

Eğer sen Türkün bu vaziyetini görsen kendisini nasıl tehlikeye koyduğuna hayret eder ve şaşarsın. İşte Türk daima böyle tetik ve çevik vücutlu bir insandır.

Türklerin medeni hasletlerinden biri de bir yerde oturmaktan ve bir mahalde uzun zaman kalmaktan kat’iyyen hoşlanmamalarıdır.

Çünkü Türklerin bünyeleri hareket üzerine müesses olup bir yerde durmak ve sükûnetle oturmaktan asla başları hoş değildir. İnce fikir, hararetli zekâ ve fitnet (zihin açıklığı, her şeyi çabuk anlayan) sahibi oldukları için daima iş ve güçle meşgul olmak isterler.

Ruhları da bedenleri gibi kuvvetlidir. Türklerce bir şeyin olup bitmiş olması asla makbul değildir. Onlarca bu hal acizliktir. Uzun zaman bir yerde oturmak; hele, hele muharebeyi terk etmek bir Türk için (zillet) addedilir."

Devletimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk; aşağıda yapmış olduğu tanımlamayla, Türk Milletinin kimliğinin açıklamasına şu cümleleriyle son noktayı koymuştur:

Atatürk;

‘’Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran Türkiye Halkına Türk Milleti denir. Dünya yüzünde ondan daha büyük, daha eski bir yurt, ondan daha temiz bir millet yoktur. Ve bütün insanlık tarihinde görülmemiştir.’’ Tanımlamasıyla milletimize, tarihin kökünden gelen bir isim takmıştır.

Böylece milletçe ortak bir davranışı, birlik ve beraberliği sağlamayı amaçlamıştır. Ama daha da önemlisi, Osmanlı İmparatorluğu toplumu içerisinden çıkarttığı Türk Milletinin: ‘’Ben kimim?’’ sorusunu yanıtlamıştır. Millete bir kimlik vermiştir. Hemen bunun ardından milletin niteliğini açıklamıştır. Bu noktada; Türkiye’nin Kurtuluş savaşı boyunca ve tarihte Türklerin gösterdiği kahramanlıkları kanıt olarak kullanmıştır.

Büyük Önderimiz Atatürk; Yurdumuz ve Milletimiz için ayrıca şu önemli tespitleri de yapmıştır:

‘’ Bu memleket tarihte Türk’tü, bugün Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.’’ (1923), ‘’Memleket (Yurdumuz) müsait (gelişen, yükselen) bir birliğe muhtaçtır. Alelade politikacılıkla milleti parçalamak hıyanettir.’’ (1925)

‘’ Türk Milleti, kendisinin ve memleketinin yüksek menfaatleri aleyhine çalışmak isteyen bozguncu, alçak vatansız, milliyetsiz, beyinsizlerin saçmalarındaki gizli ve kirli emelleri anlamayacak ve onlara müsamaha edecek bir heyet değildir. Türk Milletinin sosyal düzenini bozmaya yönelen didinmeler boğulmaya mahkûmdur.’’ (1929) ‘’Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, İstanbullu, Trakyalı, Makedonyalı hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır.’’ (4 Ekim 1932)

‘’Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.’’ (Bk. Atatürk’ün S.D.V. (siyaset bilimi, devlet yönetimi) Cilt-2, S.321)

Büyük Türk Milleti; ulus devlet yapısı, kendine has bu nitelikleriyle tarihe damgasını vurmuştur. Dünya var olduğu sürece, bize has bu özellikler nesilden, nesil’e aynen devam edecektir.

‘’Ne Mutlu Türk’üm Diyene’’