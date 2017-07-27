İstanbullulara ani sel ve su baskınlarına karşı uyarı

Hava tahmin raporuna göre, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde,Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporu doğrultusunda İstanbullulara uyarıda bulunuldu.

Buna göre, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde çok kuvvetli olacak yağışlar metrekareye 51-75 kilogram, Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un batı çevrelerinde kuvvetli olacak yağışlar ise metrekareye 21-50 kilogram düşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, alınan meteorolojik ihbar doğrultusunda AKOM planlamasıyla İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, İSTAÇ çalışmalarını tamamladı.

Yağışla birlikte rüzgarın da kuzey yönünden kuvvetlice ve aralıklarla fırtına şeklinde (20-60km/s) esmesi bekleniyor.

AKOM'un açıklaması

AKOM'dan yapılan açıklamada ise İstanbul'da gün içerisinde az bulutlu ve açık olması beklenen havanın, akşam saatlerinde yerini çok bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanağa bırakmasının beklendiği belirtildi.

Yağışın özellikle gece saatlerinde etkisini artıracağının tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, İstanbullular ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

Açıklamada, yağışlı hava ve kuzeyli rüzgarların akşam saatlerinde etkili olmasıyla sıcaklıkların hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerine gerilemesinin beklendiği de ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilere göre ise İstanbul'da akşam saatlerine kadar hakim olacak parçalı bulutlu hava, gök gürültülü sağanağa dönüşecek ve 32 derecelerde seyreden sıcaklık da 24 dereceye kadar düşecek.

Yağışın yarın da devam etmesiyle kentteki sıcaklık en düşük 21, en yüksek 26 derece olacak. Yağışlı hava cumartesi günü yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak.