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İstanbullu 'park yasağı'na uymadı

İstanbul'da 1 Ocak-24 Temmuz arasında trafikte kural ihlali yapan sürücülere 760 bin 417 ceza yazıldı. Sürücülere kesilen cezalar arasında ilk sırayı 220 bin 626 ile ''park yasağı'' aldı.

İstanbullu 'park yasağı'na uymadı

İstanbul'da 1 Ocak-24 Temmuz arasında trafikte kural ihlali yapan sürücülere 760 bin 417 ceza yazıldı. Sürücülere kesilen cezalar arasında ilk sırayı 220 bin 626 ile ''park yasağı'' aldı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 14:14
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İstanbullu 'park yasağı'na uymadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki araç trafiğini düzenli hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istatistik verilerindeki bilgilere göre, 1 Ocak ile 24 Temmuz 2017 arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik ekiplerinin çalışmalarında, kural ihlali yapan sürücülere 760 bin 417 trafik cezası kesildi.

İlk sırada "park yasağı" cezası yer alıyor

Sürücülere kesilen cezalar arasında ilk sırayı 220 bin 626 ile ''park yasağı'' aldı. Bunu 78 bin 573 ile ''trafik işaret levhaları, cihazlarıyla yer işaretlerine uymamak" ve 54 bin 411 ile "hız ihlali'' takip etti.

Trafik ekipleri, sürücülerden 27 bin 879'una "seyir halinde cep telefonu ile konuşmak", 18 bin 624'üne "emniyet kemeri kullanmamak", 9 bin 938'ine "şerit ihlali", 8 bin 404'üne "kırmızı ışık ihlali", 7 bin 137'sine "alkollü araç kullanmak", 6 bin 817'sine "motosiklette koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamak", 7 bin 294'üne "fazla yolcu taşımak", 11 bin 978'ine "korsan taşımacılık yapmak", 3 bin 718'ine "ağır taşıtlarda tonaj sınırının aşılması", 305 bin 18'ine de Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden ceza işlemi uyguladı.

Denetimlerde kurallarına uymayan 760 bin 417 sürücüye 173 milyon 613 bin lira para cezası kesildi.

Kazaların en büyük nedeni insan faktörü

Yetkililer, Türkiye'de trafik kazalarında en büyük etkenin insan faktörü olduğunu, sürücülerin kurallara uyması halinde trafikte yaşanan acıların azalacağını belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Trafik CezasıPark Yasağı
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