Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96949
ALTIN
193.528
DOLAR
4.9243
STERLİN
6.4707
EURO
5.7588
İhracatta yeni rekor
İhracatta yeni rekor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli oldu
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli...
Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor
Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor
Epilepsiye pilli kontrol
Epilepsiye pilli kontrol

İstanbulkartsız toplu ulaşım dönemi kapandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde olduğu gibi Silivri, Çatalca, Pendik ve Tuzla seferlerini yapan bölgesel hatlarda da yalnızca İstanbulkart ile yolculuk yapılabileceğini duyurdu.

İstanbulkartsız toplu ulaşım dönemi kapandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde olduğu gibi Silivri, Çatalca, Pendik ve Tuzla seferlerini yapan bölgesel hatlarda da yalnızca İstanbulkart ile yolculuk yapılabileceğini duyurdu.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:01
0 Okunma
İstanbulkartsız toplu ulaşım dönemi kapandı

İstanbul'da merkezi toplum ulaşımda olduğu gibi bundan böyle Silivri, Çatalca, Pendik ve Tuzla seferlerini yapan bölgesel hatlarda da sadece İstanbulkart ile seyahat edileceği açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla kent genelinde olduğu gibi Silivri, Çatalca, Pendik ve Tuzla seferlerini yapan bölgesel hatlarda da yalnızca İstanbulkart ile yolculuk edilebilecek. İETT Genel Müdürlüğü'nün aldığı karar doğrultusunda, toplu ulaşımda sadece İstanbulkart kullanılacak.

Buna göre, Silivri, Çatalca, Şile, Pendik ve Tuzla'ya yönelik bölgesel seferler yapan 139T, 133AK, 133GP, 133KT, 133, 134, 134CK, 134GK, 134YK, 336H, 400A, 401, 402, 401T, 403, 404, 418, 429, 448, 458 numaralı hatlarda da artık sadece İstanbulkart geçerli olacak. Yolcuların bu hatlarda seyahat edebilmesi için bu kartı edinmeleri edinmeleri gerekecek.

İstanbulkart'ı olmayan veya bakiyesi yetersiz olan vatandaşlar, yolcular tarafından kullanılması için şoförde bulunan İstanbulkart'ı ücreti karşılığında kullanabilecek. Yolculuk ücreti verilmesi halinde şoför, yolcu adına mutlaka İstanbulkart'ı okutacak. Ücreti verilen yolculuk karşılığında İstanbulkart'ı okutmayan şoförler, kural ihlali yapmış sayılacak. Vatandaşlar, bu hatlarda kural ihlali yapan şoförleri; hat numarası, tarih ve saat bilgisi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa 153 veya İETT'ye bildirebilecek.

139T, 336H, 401, 402, 401T, 403, 404, 418, 418, 429, 448, 458 numaralı hatlarda mesafe bazlı (kırılımlı) ücret tarifesi uygulandığı için yolcuların mesafeye göre ücret ödemek için kartı okutmadan önce ineceği durağı şoföre söylemesi gerekecek. Şoför validatör ayarını yaptıktan sonra kart okutulduğunda inilecek durağa göre ödeme yapılmış olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Büyükşehir BelediyesiIstanbulkartSilivriÇatalcaPendik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun'da darbedilen 70 yaşındaki Yılmaz yaşadıklarını anlattı
Samsun'da darbedilen 70 yaşındaki Yılmaz yaşadıklarını anlattı
"ENFLASYON, İHRACAT VE KÜRESEL REKABET GÜCÜMÜZ OLUMSUZ ETKİLENECEKTİR”
"ENFLASYON, İHRACAT VE KÜRESEL REKABET GÜCÜMÜZ OLUMSUZ ETKİLENECEKTİR”
'Onlar bir çocuk öldürür, bizim bin çocuğumuz olur'
'Onlar bir çocuk öldürür, bizim bin çocuğumuz olur'
Türkiye'nin kardeşlik eli kurbanlarla dünyaya ulaşacak
Türkiye'nin kardeşlik eli kurbanlarla dünyaya ulaşacak
FETÖ'cülerin yurt dışına kaçış girişimleri hızlandı
FETÖ'cülerin yurt dışına kaçış girişimleri hızlandı
Doğumda darp iddiasına soruşturma
Doğumda darp iddiasına soruşturma
Bu cesaret ve bu küstahlık nereden geliyor?
Bu cesaret ve bu küstahlık nereden geliyor?
IĞDIRLILAR DERNEĞİ FEDARASYON YOLUNDA
IĞDIRLILAR DERNEĞİ FEDARASYON YOLUNDA
PKK'nın şehit ettiği anne ve bebeği için tören
PKK'nın şehit ettiği anne ve bebeği için tören

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ