İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, saldırının gerçekleştiği yere karanfil bıraktı ve terör saldırısını lanetledi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı. Güven, "PKK, DEAŞ, FETÖ/PDY, adı ne olursa olsun tüm terör örgütleriyle mücadelemiz bir tek terörist kalmayana kadar sürecek ve hain örgütlere hak ettiği ders verilecektir." açıklamasında bulundu.
Ege Bölgesi'ndeki 30 dernek, vakıf ve federasyonun oluşturduğu Ege Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu da İstanbul'daki terör saldırısını kınarken, İzmir'deki bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de saldırıda şehit olanların anısına lokma döktürdü.
Bitlis'teki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de İstanbul'daki terör saldırılarını lanetledi.
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