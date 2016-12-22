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'ta 37 polis ile 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısına tüm yurtta tepkiler sürüyor.

İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, saldırının gerçekleştiği yere karanfil bıraktı ve terör saldırısını lanetledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı. Güven, "PKK, DEAŞ, FETÖ/PDY, adı ne olursa olsun tüm terör örgütleriyle mücadelemiz bir tek terörist kalmayana kadar sürecek ve hain örgütlere hak ettiği ders verilecektir." açıklamasında bulundu.