İETT Genel Müdürü Arif Emecen

, yaptığı açıklamada, toplu ulaşımda fosil yakıt teknolojilerinin, verimliliği ve çevreye yaydığı zehirli gazlar nedeniyle son yıllarda insanların gündemine gelmeye başladığını, bu konudaki duyarlılığın arttığını, devlet başkanlarının katıldığı zirvelerin düzenlendiğini anlattı.

Emecen, dünyada teknolojinin yeni bir evreye girdiğini, elektrikli araçların enerji depolama sistemleri üzerinden çalışmaların sürdürüldüğünü, son olarak 400 kilometrelere kadar binek otomobillerde tek şarjla gidilebilecek hale geldiğini, toplu taşıma otobüslerinde de bir şarjla 250-300 kilometre gidilebilecek duruma ulaşıldığını kaydetti.

Türkiye'de toplu ulaşımda kullanılan araçların İstanbul'da günlük katettiği mesafenin ortalama 225 kilometre olduğunu, trafik sıkışıklığı az olan Anadolu'daki büyükşehirlerde ise bu rakamın 250-300 kilometre civarında bulunduğunu belirten Emecen, "Bu, şu anlama geliyor; önümüzdeki dönemde toplu ulaşımda elektrikli araçlar yaygınlaşacak. Sabah kontağı açacaksın ve bütün gün otobüsün enerjisi devam edecek." dedi.

Elektrikli otobüsler ilk olarak Tarihi Yarımada'da kullanılacak

Arif Emecen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın bu konudaki vizyonu çerçevesinde kentte elektrikli otobüsle toplu taşıma hizmeti verme kararı aldıktan sonra ilk nerede uygulayabileceklerinin araştırmasını yaptıklarını söyledi.

Emecen, şunları kaydetti:

"Tarihi Yarımada'ya günde 530 tane otobüs toplu taşıma aracı giriyor. 18 saat toplu ulaşım aracı orada var. Burada elektrikli otobüslerin kullanılması kararı aldık. Edirnekapı ve Yenikapı'da bir aktarma merkezi planlıyoruz. Bir kısım hatları buralarda tutarak ücretli ve ücretsiz ring seferleri gerçekleştireceğiz. Normal yakıtlı otobüsleri buralarda tutup içeride elektrikli araçlarla ulaşım hizmetlerini vereceğiz. Bunun için 200 aracımız yetiyor. Zaten belediyemizin bu bölgede yayalaştırmaya yönelik bir vizyon çalışması vardı. Biz de bu çalışmaya toplu ulaşımın elektrikli araçlara dönüştürülmesiyle katkı sunacağız."

Emecen, 200 elektrikli otobüsün alımı için çalışma başlattıklarını ve şartnamelerin hazırlandığını ifade ederek, "Bugün ya da yarın satın alma için ilana gideceğiz. 200 araçlık Avrupa'nın en büyük elektrikli otobüs filosuna sahip olacağız. Elektrikli otobüsleri 2017'nin eylül veya ekim ayları gibi teslim alıp hizmete sokacağız." dedi.

Emecen, şu anda Avrupa'nın en genç otobüs filosuna sahip olduklarını belirterek, "Buna rağmen 200 tane elektrikli otobüs alacağız. 5 bin 800 araç, en geç 2030 yılına dönüştürülmüş olur. Zamanla elektrikli otobüslerin maliyetleri de ucuzlayacak." diye konuştu.

AA