İstanbul'daki 1 Mayıs soruşturması

İSTANBUL

İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları sırasında çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve savcılığa ifade veren 35 kişiden 15'i tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilirken, 20'si serbest bırakıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 35 kişinin konuya ilişkin soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Nuri Ahmet Saraç tarafından ifadeleri alındı.

Savcı Saraç, bu kişilerden 15'ini tutuklanmaları istemiyle özel yetkili İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk ederken, 20'sini serbest bıraktı.