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İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin soruşturma

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda toplanan bir grup, kutlamalarda çıkan olaylara ilişkin 35 kişinin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesini protesto etti

İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin soruşturma

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda toplanan bir grup, kutlamalarda çıkan olaylara ilişkin 35 kişinin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesini protesto etti

17 Mayıs 2012 Perşembe 15:52
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İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin soruşturma

İSTANBUL- Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup, İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları sırasında çıkan olaylara ilişkin, 35 kişinin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesini protesto etti.
Adliye önünde toplanan ''Halkların Demokratik Kongresi Beyoğlu Meclisi'' üyesi bir grup, ''1 Mayıs gözaltıları serbest bırakılsın'' pankartı açarak, çeşitli sloganlar attı.
Burada grup adına yapılan açıklama, Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanan 1 Mayıs'ta bir grup insanın sermayeye olan öfkesini, bazı banka ve uluslararası şirketlere ait iş yerlerine şiddet kullanarak ifade ettiği belirtilerek, bunun meşru bir protesto biçimi olduğu savunuldu.
Gözaltına alınma sırasında darp uygulandığı ve bu kişilerin ortada bir delil dahi yokken medya tarafından suçlu gösterildiği belirtilen açıklamada, ''Bu baskınlarda, bankaları tahrip eden insanların 3-4 misli insanın gözaltına alınmasından polisin 1 Mayıs kutlamalarını kriminalize etmeye çalıştığı açıkça görülmektedir. Soyguncuyu, hortumcuyu, tecavüzcüyü, katili bulmakta epey güçlük çeken polis, bir grup eylemciyi tespit etmek için 15 gün seferber olmuştur'' denildi.
Gözaltına alınanlar arasında, üniversite öğrencileri, hayvan hakları savunucusu ve vicdani retçilerin bulunduğu kaydedilen açıklamada, bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına ilk kez katılan bir kortejde yer alan yazar İhsan Eliaçık'ın kızı Zeynep Eliaçık'ın da gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, ''Devam eden bu operasyonların son bulmasını ve gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz'' ifadesi kullanıldı.  
Bu arada, adliyeye getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen 35 kişinin, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ahmet Nuri Saraç  ile adliyede görevli diğer özel yetkili savcılarca ifade verme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 07:53
Anahtar Kelimeler:
İstanbuldaki 1 Mayıs Kutlamalarına Ilişkin Soruşturma
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