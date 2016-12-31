Polis ekipleri, Mobil Komuta Kontrol Aracı ile Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni yaklaşık 200 kamerayla kontrol edecek.
Öte yandan Gezi Parkı ve Taksim Cumhuriyet Anıtı da bariyerle çevrildi.
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